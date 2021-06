Opinión

Y sigue la división de opiniones entre trabajadores de AHMSA, sobre todo los que se encuentran molestos por el posible retorno, insisten prefieren esperar al siguiente paquete de 60 o más años de edad que recibirán su retiro voluntario, retornar a laborar es partir de cero en ese camino.

Pero también es cierto jamás levantaron firmas para aclarar que no estaban de acuerdo, en cierta forma pecaron por omisión y pensamiento, ahora nada se puede hacer, ya se tomó la decisión y tendrán que reactivarse a pesar de que serán frenados en sus intentos por el retiro voluntario.

No hay duda viene lo bueno, descuentos por préstamos, sin posibilidades de horas extras o dobles turnos, un bono caído que les reducirá sus ingresos a todo ese panorama van a enfrentarse esos trabajadores que están programados regresar a las dos plantas entre el 4 y 5 de julio de acuerdo al compromiso empresarial.

Ojala y ya en el interior de la empresa no se presenten problemas, hay obreros muy molestos, incluso enfrentamientos verbales, pero nada se puede hacer, pecaron por pensamiento y omisión, el resto los que si quieren en el pecado llevarán la penitencia cuando vean la reducción de sus ingresos, al tiempo.

Sobre la vacuna contra el COVID-19 fue todo un éxito, cientos de trabajadores hicieron acto de presencia, no hay reportes de afectados por reacciones, se siguió el procedimiento de siempre, al aplicarse la vacuna permanecer mínimo media hora sentados y después retirarse al hogar.

Lo anterior en razón de que al menos en la planta Uno, un paquete de 300 trabajadores que les tocaba laborar el turno de primera, hicieron cambio de turno, de segunda o tercera, eso se hizo ante el temor de reacciones, pero se insiste no hay reportes de ese tipo, todos salieron normales.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, destaca que se cumplió con la fase de vacunación, y no le queda duda, ese grupo de trabajadores fue beneficiado, no tuvieron necesidad de hacer largas filas, permanecer de pie hasta por cuatro horas, como en los gimnasios que se habilitan como centros de vacunación.

"Si compañeros no acudieron es una lástima, hay que recordar que el certificado vacunación contra el COVID-19 será un documento más que empresas van a solicitar, de igual forma dependencias así como se pide la credencial para votar para hacer tramites lo mismo será el de la vacuna contra el COVID-19" aclaró.

Por la 288 y se cumplió el pronóstico, más de 300 trabajadores que laboran en la planta dos de Altos Hornos de México arreciaron las medidas de presión, se plantaron afuera del Centro de Justicia Penal y por unos diez minutos bloquearon el Libramiento Salinas de Gortari, en sus dos tramos.

Los obreros con pancarta en mano con gritos exigen justicia, piden al juez que lleva el caso del desfalco de 7.5 millones de pesos que proceda en contra los 3 ex funcionarios que aparecen como presuntos responsables de lo que califican saqueo al fondo de resistencia, afectando las finanzas de tesorería.

El movimiento inicio a las cuatro de la tarde y concluyó 45 minutos después, pero advierten que el lunes a la una de la tarde cuando se celebre la audiencia regresarán a exigir al juez que avance en el expediente que dicte sentencia contra los responsables y consiga la reparación del daño.

Gerardo Flores Escobedo, obrero de AHMSA dos dijo que el movimiento fue aprobado por todos los trabajadores que siguen molestos al no recuperarse los 7.5 millones de pesos y advierten que van a regresar a manifestarse hasta conocer que el juez dictó sentencia y ordenó reparar el daño, así de ese tamaño las cosas.

En otro tema, la larga espera para que se reparen líneas telefónicas tiene una razón, el saqueo en centrales y líneas deja sin servicio a miles de usuarios de Teléfonos de México, para reanudar el servicio el cliente tiene que esperar mínimo tres semanas por el elevado número de reportes.

Peto también por falta de personal, la empresa mantiene su negativa a cumplir con el compromiso de contratar nuevos trabajadores, eso ocasiona que no se pueda atender al momento del reporte y como dice el líder Benjamín Jiménez Valle mientras no se arregle este punto nada se puede hacer.

"Los compañeros de esa área no tienen descanso trabajan sábado y domingo para avanzar, pero no hay día que no se presenten reportes, los saqueos y robos a centrales y red, siguen nadie los frena y ha final el afectado es el usuario que debe esperar varios días para la reanudación de su línea" destaca el líder sindical.

Nos leemos mañana..