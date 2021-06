Fuera de Contrato

Opinión

Todo indica que la lucha de trabajadores en resguardo domiciliario va por buen camino, ayer el Secretario General de la 147 Gerardo Mireles, aclaró que en reunión con directivos de la empresa tomaron el punto de acuerdo de trasladar el caso a la ciudad de México, la verdad es lo correcto.

Es cuestión de recordar que ellos se encuentran inactivos por instrucciones oficiales, una orden del gobierno federal, lo anterior al declararse la pandemia sanitaria se les envió a resguardo, son obreros con problemas crónicos de salud por lo tanto están clasificados como vulnerables al virus.

Por esa razón o la Secretaría de Trabajo o Gobernación son quienes tienen en sus manos decidir el futuro de ese segmento de trabajadores, la empresa no tiene condiciones de incurrir en omisión, entre las dos plantas de AHMSA suman alrededor de 300 los obreros inactivos.

Además no es correcta la nómina muerta, lo anterior al recordar que esos trabajadores reciben su salario tabulado y prestaciones para cualquier empresa representa un gasto, se les paga sin hacer nada, pero se tenía que cumplir con la instrucción sanitaria, veremos que sigue en este caso.

También es bueno recordar que otra orden fue no despidos, fue cuando empresas tomaron la decisión de llegar acuerdos, hubo casos que solo se les pagaba entre el 50 y 70 por ciento de su salario, sin prestaciones, se ajustaron a la Ley Federal de Trabajo que establece el pago debe ser de un salario mínimo.

Por ello empresas aprovecharon esa figura para no lastimar su nómina, convenios mientras permanecían en casa, en el caso de los obreros de AHMSA se les paga el salario tabulado, es decir arriba de lo que marca la ley, millones de pesos que la empresa ha erogado por la llamada nómina muerta.

Hay otros ejemplos SPECO, empresa Coreana buscó y encontró la manera de despedir arriba de 150 trabajadores clasificados como vulnerables, por supuesto que en esa empresa inspectores de la Secretaría de Trabajo no se dieron por enterados de la violación a la instrucción oficial cero despidos.

Total que eso de ordenar el resguardo a trabajadores clasificados como vulnerables golpeó a todos por igual a las empresas por cubrir nómina a obreros que no trabajan y a ellos porque empresas les redujeron el salario y eliminaron prestaciones, es real lo que se vive por la pandemia.

Por otro lado buena la decisión del delegado en Coahuila del IMSS Leopoldo Santillán Arreygue, que vendrá a Monclova a orientar a ex trabajadores de AHMSA de 60 o m{as años de edad y que tienen que manejar su papelería para su pensión, la idea es no caer en manos de "coyotes".

Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo que el funcionario aceptó la invitación de la dirigencia sindical de platicar con ex trabajadores, que reciban información y evitar caer en manos de terceros que ofrecen sus servicios.

"Esos son los llamados "coyotes" que se acercan se comprometen a hacer los trámites, pero no hay necesidad, el propio interesado puede hacer todo el proceso, la pensión es un derecho que en automático lo tienen que recibir, si tienen 60 o más años de edad no hay necesidad de aceptar a terceros" apuntó.

Lo anterior al recordar que los "coyotes" se llevan parte del primer pago de la pensión y es una lástima que se desprendan de su dinero, en cierta forma es el pago por toda una vida de trabajo, ese dinero debe ser aprovechado por el trabajador y su familia y así deben entenderlo, apuntó.

En otro tema al suspenderse las famosas posadas, trabajadores buscan la manera de preparar ese evento por medio de los grupos sindicales, pero es el momento de actuar con cautela, es cierto faltan seis meses pero hay que esperar a conocer las estadísticas de contagios por COVID-19.

También es cierto ellos pueden esperar, no es lo mismo la posada sindical que grupal, son eventos en donde no llevan grupos musicales famosos, cuando mucho videos de grupos, y no es la misma cantidad de asistentes que la organizada por la directiva sindical, son factores que se toman en cuenta.

Pero también es cierto, primero la salud, conforme avance el año se podrá conocer si hay o no condiciones para organizar esos eventos, cuando menos los grupos sindicales, la raza brava de las dos plantas de AHMSA quieren relajarse, regresar a la normalidad pero calma y nos amanece.

Nos leemos mañana..