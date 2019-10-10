POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

IMPULSA COAHUILA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA EVITAR EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD INFANTIL

Impulsan programas.

El Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos” inició la XLI Reunión de Actualización en Pediatría y las XXV Jornadas de Enfermería, las de mayor antigüedad en su género de Coahuila, donde se estableció que la entidad promueve estilos de vida saludable para evitar problemas de sobrepeso y obesidad infantil.

A nombre del gobernador Miguel Riquelme Solís, el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, inauguró los trabajos en los que participan profesionistas de Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Coahuila.

El viernes concluyen las actividades, a las que asisten profesionales de la Medicina y de Enfermería del Sector Salud del Estado.

Bernal Gómez, en su intervención, reconoció que las jornadas de Actualización en Pediatría y de Enfermería del Hospital del Niño durante muchos años se celebran con éxito en la entidad.

A PESAR DE TODO

Pie derecho.

Si la intención del “líder” del PRI en Monclova Beto Medina fue tratar de hacer quedar mal u opacar el liderazgo y músculo que mostró Daniel Alton en su toma de protesta como líder local de la CNOP quedó en un intento frustrado.

Y es que a pesar de que se sabía que la unción de Alton Garza habia causado emoción entre la militancia tricolor el que ocupa la oficina principal del PRI Monclova se emperró en llevar a cabo el evento en un espacio sumamente reducido justo cuando el calor y sol estaban insoportable.

El poder de convocatoria de Daniel quedó evidenciado y también las ganas de hacerlo quedar mal por algunos que hoy se sienten dueños del PRI y que por ejemplo “curiosamente” se les olvidó convocar a medios de comunicación.

La inmadurez de Beto y su “moza” de estoques Martha Morales quedó evidenciada pues dieron cuenta de como una sola persona logró convocar a la gente que ellos desde que están ahí jamás han logrado reunir y obvio las caras largas de ambos se veía desde 10 cuadras atrás.

Al final la gente fue a apoyar a su nuevo líder Daniel Alton quien como muchos ahí dijeron “ya era hora a ver si ya le dan oportunidad a gente con ganas y liderazgo”.

El espacio insuficiente y un evento rabón y gris así como les gusta a los actuales dueños del PRI Monclova se intentó hacer lo cual, insisto no fue logrado pues la gente llegó por si sola y dispuesta a ofrecer apoyo a la nueva dirigencia cenopista.

CON LA MANO EN LA CINTURA

Con solo una sonrisa.

Los que llegaron muy picudos y exigentes a la recaudación de rentas Monclova fueron dirigentes del transporte, quienes exigían alto a los retenes y decomiso de unidades de transporte.

Pero hasta la espada desenvainada que llevaban y bien filosa se dobló cuando vieron que quien los recibió fue la guapa “güerita” Cristina Amezcua quien toda educada y guapa los desarmo a la primera sonrisa ante lo cual salieron todos bien seditas.

El asunto es que como les dijo y buen claro que las cosas son parejas que ellos como prestadores de servicio público tienen la obligación de andar en regla y con la papelería en orden en función de lo delicado que es su trabajo con la población.

Al final los choferes, líderes y concesionarios llegaron a un convenio dentro de los límites de sus funciones de la guapa recaudadora quien al final demostró tener más mano negociadora que aquellos que tienen la obligación de hacer esa chamba y que siempre llegan a apagar los fuegos con gasolina.

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