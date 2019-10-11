POR: MANUEL DURÁN FLORES

EN COAHUILA, MÓDULOS DE ESCRITURACIÓN GENERAN AHORROS EN TIEMPO DE TRAMITOLOGÍA

Un éxito los módulos.

La instalación de Módulos de Escrituración a lo largo y ancho del estado, implementada por el Gobierno de Miguel Riquelme Solís, genera a las familias ahorros hasta el 70 por ciento en los tiempos de tramitología.

Jericó Abramo Masso, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado (SEVOT), informó que hasta el momento se contabilizan más de 200 mesas de trabajo establecidas en las diferentes regiones de Coahuila.

Afirmó que como resultado de las entrevistas entre personal de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC) y grupos de interesados, se registraron alrededor de 5 mil familias atendidas.

El servidor público recalcó que la sensibilidad del gobernador Miguel Riquelme permitió la conformación de los Módulos de Escrituración en sitios donde se ubican centros urbanos irregulares, para atender con prontitud y mayor eficiencia a sus habitantes.

NINGÚN ADULTO MAYOR EN COAHUILA DEBE ESTAR EN ABANDONO: MARCELA GORGÓN

Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, enfatizó que en el estado ningún adulto mayor debe permanecer en el abandono, por lo cual está dependencia seguirá impulsando a través del programa AMA la protección y el cuidado de las personas adultas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Marcela Gorgón visitó los domicilios de las señoras María de la Luz Escobedo Hernández

y María Pabla Hernández Quintero, ambos ubicados en la Colonia 28 de Junio, de esta ciudad, desde donde se pronunció a favor del cuidado y la protección de los derechos, la salud y la dignidad de las personas adultas mayores.

“Es lo que buscamos a través del programa Adulto Mayor en Abandono (AMA)”, explicó, “brindar una mejor calidad de vida a quienes viven en condiciones difíciles, a veces en total desamparo y en otras ocasiones en situación de riesgo”, señaló.

Acompañada del Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, entregó a la señora María de la Luz Escobedo —de 64 años de edad —quien padece parálisis cerebral desde su nacimiento— pañales y salvacamas, así como una silla de ruedas para facilitar su movilidad.

En Coahuila se protege a los adultos.

PRESENTAN EN SALTILLO EL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA ZONA CENTRO ‘RAÚL FLORES CANELO’

Homenaje.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (SC) presentó en rueda de prensa el VIII Festival Nacional de Danza Contemporánea Zona Centro “Raúl Flores Canelo” (FZC).

Con la representación de Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, Sandra Abasolo señaló que este festival llega dentro del marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) e invitó a la ciudadanía a asistir a estos espectáculos de danza contemporánea.

“Esperamos que nos acompañen, que los nuevos públicos se sumen y le den el valor que tiene esta rama artística”, dijo.

Mientras que el coordinador del Festival FZC, Luis Javier Alvarado, informó que habrá diversos eventos, entre obras de danza contemporánea, homenajes y exposiciones.

Dentro de los eventos se encuentra el homenaje al bailarín, coreógrafo y maestro Jorge Domínguez, pieza clave para comprender la danza contemporánea mexicana desde distintos ángulos, y el reconocimiento a Nily Aroux; bailarina nacida en Monclova, Cofundadora de El Cuartel Danza en Monclova, en 2001, y bailarina destacada de la Compañía Danzarte.

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