POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

ENTREGA GOBIERNO DE COAHUILA RECURSOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA MUNICIPALIZADA 2019

El Gobierno de Coahuila llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa Concurrencia Municipalizada 2019 para los municipios de San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso.

El evento estuvo presidido por José Luis Flores Méndez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Coahuila; el Alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, así como representantes de los alcaldes de la región.

Dentro de su mensaje, el Secretario de Desarrollo Rural destacó el decidido apoyo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís siempre ha brindado al campo, siendo Coahuila uno de los principales productores agrícolas y ganaderos del País.

Hizo hincapié en el deseo de Riquelme Solís para que los productores sigan trabajando unidos en bien del estado.

Aseguró que la entrega de cercados, tractores y herramientas al campo de Coahuila, es fundamental para el crecimiento del estado, pues a nivel internacional en las mesas de las familias hay productos coahuilenses.

En su intervención, el alcalde Long Hernández agradeció el apoyo que de forma directa envía el Gobierno de Coahuila.

“COMO QUE LES HABLA LA VIRGEN”

Vaya “currican” le puso la legisladora local Coahuilense María Esperanza “Pera” Chapa a los personeros del

Gobierno de la mañana llamada cuarta “Transformación” al poner el dedo en la llaga y solicitar al Gobierno Federal que e retome el programa de comedores comunitarios.

Y es que como es ya casi una costumbre sin decir “agua va” el gobierno de AMLO dejó fuera del destino de recursos es decir sin “chenchos o billullos” a este importante y necesario programa que se otorgaba en los sectores más desprotegidos los rurales principalmente.

Aquí lo interesante es verificar si el programa tan importante y necesario en dichas zonas es tomado en cuenta o será desechado por haber sido promovida o llevada al pleno por una legisladora que no pertenece al partido que gobierna el País.

REALIZA GOBIERNO DE COAHUILA PRIMERA EXPO FELINA 2019

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), realiza la Primera Expo Felina 2019 en la Región Laguna.

La coordinadora de la SMA Laguna, Glenda Quintero Carrillo, aclaró que trabajan en equipo con el Ayuntamiento de Torreón y con veterinarios, pues el propósito es velar por el bienestar de las mascotas, en este caso de gatos y perros.

La finalidad, insistió, es hacer conciencia entre la población del trato digno que se debe brindar a los animales, por ejemplo, hay que esterilizarlos para prevenir cuestiones ambientales y de salud.

Que la sociedad reflexione que cuando se adquiere una mascota y ésta crece, también aumentan sus necesidades.

Por eso se debe tener un espacio libre para perros y gatos, darles alimento, agua limpia y llevarlos al veterinario para que cuiden y vigilen su salud.

La sede de esta expo fue la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y desde ahí se ofrecieron vacunas antirrábicas, desparasitaciones, artículos para gatos y sesiones de fotos.

Concursos de belleza felina y de disfraces, talleres, servicios veterinarios, vacunación y taller de elaboración de juguetes y rascaderos para gatos.

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