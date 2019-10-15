POR: MANUEL DURÁN FLORES

COLOCA MARS PRIMERA PIEDRA DE BARDA PERIMETRAL PARA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, colocó la primera piedra de la barda perimetral en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), en donde se invertirán 4.5 millones de pesos.

Advirtió que dentro de las obras del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) también se concretará “la segunda etapa del laboratorio de bioenergía, con 16 millones de pesos, y el laboratorio eólico, la segunda etapa, con 7 millones de pesos”.

Aquí mismo tomó protesta a la nueva Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Coahuila (FEITEC).

En su mensaje, el Mandatario estatal se dijo gustoso de regresar a su casa de estudios, y ante el auditorio agradeció la comunión de esfuerzos con el Ayuntamiento de Torreón para conseguir que más inversiones lleguen a Coahuila y La Laguna.

“Lo mejor es la mano de obra calificada, los ingenieros y los técnicos que de aquí emanan”, sentenció.

Felicitó a los jóvenes, a quienes tomó protesta y les advirtió que sólo a través de la organización se logran grandes cosas para el País.

Las exigencias estudiantiles son muchas y nacen de quienes tienen la visión y el compromiso con su institución, acotó.

'¿LEVANTANDO ANCLAS?'

Por más que intentaron pasar desapercibidos un ex funcionario municipal y su sucesor fueron captados por muchos personajes de la vida política local y es que a quien se le ocurre reunirse en el restaurante de Hernan Zertuche y querer no ser visto.

Dicen que el primero en llegar por ser el que convocó y más interesado fue Fernando Adrian Olivas Jurado actual Director de Seguridad Pública en Monclova quien justo estaba asar el primer sorbo a su café cuando hizo acto de presencia su antecesor Gerardo Arellano Acosta quien estuvo al frente de la policía local durante unos meses y que salió dicen, no en muy buenos términos.

Total las especulaciones de quienes estuvieron cerca de ellos estaba a mil por hora pues hay quien se atrevió a decir que Olivas convocó a Arellano para pedirle asesoría sobre su supuesta salida y así poder dejar los menos fueros calientes en la lumbre.

Otros más aseguran que fue una entrevista en la cual Olivas Jurado pedía asesoría sobre el buen funcionamiento en la oficina que dirige.

ARRANCAN CAMPAÑA RIGO Y MARTHA

Al iniciar su campaña para la presidencia y secretaría general del CDE del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila y Martha Loera Arámbula se reunieron con militantes de su partido, ante quienes establecieron importantes compromisos.

La campaña comenzó muy temprano este lunes, cuando la fórmula acudió al panteón Santo Cristo de Saltillo para visitar la tumba de quien fuera el primer presidente nacional del PRI, Manuel Pérez Treviño, donde montaron una guardia de honor.

Luego, más tarde se reunieron con habitantes del municipio de Ocampo, quienes escucharon atentos las propuestas de campaña, entre las que destaca mantener cercanía con la militancia.

“Porque nuestras líderes son la fortaleza del Partido”, expresó Rodrigo Fuentes, “con ellas nuestro partido es invencible, por eso volveremos a las raíces del PRI, regresaremos a lo que nos hizo un partido fuerte, a estar en las calles, en las colonias, cerca de ustedes.

BIEN APAPACHADOS

Ahora le tocó a la región centro del estado que no se queda atrás en el crecimiento económico y los proyectos de inversión.

Serán 1,400 empleos formales proyectados lo que dará como resultado la inversión superior a los 40 millones de dólares en el municipio de Castaños, donde el gobernador Miguel Riquelme colocó la primera piedra de lo que será la ampliación de la empresa Freightcar América y Fasemex.

La empresa está dedicada a la manufactura de vagones de ferrocarril, carros-tanques, pipas y remolques.

A cada municipio le toca su turno, y la lista de inversiones todavía sigue, pero en esta ocasión quedó evidenciado de la región centro está en el proyector de MARS sin duda alguna.

*Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.