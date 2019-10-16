POR: MANUEL DURÁN FLORES

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA

Participación.

Un verdadero interés mostró la sociedad en lo que fue la convocatoria realizada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La dependencia lanzó la convocatoria del concurso estatal: “Contraloría Social y Transparencia en Corto”. Entre los proyectos ganadores y que representarán a Coahuila en la onceava edición del “Premio Nacional de Contraloría Social 2019”.

En dicho certamen destacan los trabajos que obtuvieron el primer lugar: “Con el buen manejo de los recursos, se puede disminuir el hambre”, “Contraloría Social para Todos” y “Villanos de México”.

No cabe duda que hay muy buenas ideas y propuestas por parte de los ciudadanos, no queda duda.

El compromiso ahora será que los encargados de aplicarlas en las políticas públicas las tomen en cuenta.

RIQUELME INICIA ‘VAMOS A MICHAS’ EN RAMOS ARIZPE

Al poner en marcha aquí el programa “Vamos a Michas”, que involucra una bolsa global de más de 235 millones 550 mil pesos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que pese a recortes presupuestales y el retraso de participaciones federales, en Coahuila se trabaja en equipo en beneficio de la población.

Acompañado del alcalde José María Morales Padilla, puso en marcha obras de recarpeteo, pavimentación, remozamiento y rehabilitación de plazas y espacios públicos, alumbrado, perforación y dotación de pozos para el suministro de agua potable.

Asimismo, inició el programa municipal denominado las tarjetas “La Chida” y “La Chida Plus”, mediante las que el Ayuntamiento beneficia a la población con aportaciones de 200 y 500 pesos mensuales, ésta última a personas con alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

¡¡¡Vamos a michas!!!

QUEREMOS MÁS PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA: SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ.

Trabajando.

A fin de garantizar un mayor desarrollo de las regiones del estado a través de la modernización de la infraestructura carretera, la senadora Verónica Martínez presentó un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el proceso de discusión del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 se destinen más recursos para este rubro en Coahuila.

Según datos proporcionados por el INEGI, Coahuila es uno de los estados del norte del país con mayor crecimiento económico en los últimos años y sólo en 2017 se ubicó en el séptimo lugar de los estados que más aportan porcentualmente al PIB Nacional.

Lo anterior se ha logrado a través del trabajo coordinado entre estado y municipios ya que se han implementado las acciones necesarias para colocar a Coahuila como un estado en desarrollo.

*Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.