POR: MANUEL DURÁN FLORES

MENOS ROLLO, MÁS TRABAJO.

Menos marginación.

Aunque a muchos les cale la cosecha de resultados sigue en términos de posicionamiento de Coahuila en los primeros lugares.

Dos posiciones más se lleva Coahuila en el medidor a nivel nacional según el informe de CONEVAL 2018.

Se trata del segundo lugar con menos personas con carencia de calidad y espacios de vivienda, y el tercero con menos personas en situación de pobreza extrema, posiciones que sin duda, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado a cargo de Francisco Saracho, ha logrado consolidar bajo las instrucciones del Gobernador Miguel Riquelme.

Y cómo no estar en el puntero del medidor nacional, si nada más mensualmente se apoya a 330 mil familias con el programa de atención alimentaria a población vulnerable.

Lo más importante y como siempre pasa que los resultados matan los discursos.

MARS Y BARTLETT ABREN PUERTA A REGULARIZACIÓN DE COMPRA DE CARBÓN A COAHUILA

Destrabado.

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una productiva reunión con productores coahuilenses, abrieron el diálogo para regularizar las compras de carbón.

Entendiendo como prioridad el impacto en la economía de la Región Carbonífera de Coahuila y su gran relevancia en la generación de energía para los hogares e industria del País, Riquelme Solís y Bartlett establecieron el puente para en breve conciliar los intereses y que el flujo del mineral coahuilense continúe como fuente primaria de las carboeléctricas nacionales, representando un punto estratégico nacional.

“Afortunadamente las cosas van por muy buen rumbo, los representantes de productores estuvieron en la mesa para abrir las negociaciones, para establecer ese canal de comunicación tan importante y avanzar en una solución”, expresó el gobernador Miguel Riquelme.

CERRAREMOS PASO A LOS ARRIBISTAS, A LOS BUSCACHAMBAS.-RIGO FUENTES

En Monclova.

Para blindar al PRI de los arribistas, es necesario estar afiliado al partido, además de defender y conocer su ideología, afirmó el candidato a la dirigencia estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila.

Al continuar con su intensa campaña que lo llevará a recorrer los 38 municipios del estado, junto con su compañera de fórmula, Martha Loera Arámbula, Rigo Fuentes sostuvo reuniones con la militancia de Monclova, ante quienes estableció importantes compromisos.

“Tenemos que organizarnos nosotros los priistas, aquí en nuestra casa para defender al partido, la ideología del partido, el origen del partido, tenemos que contarnos de puertas adentro.

“Vengo a invitarlos”, añadió Rodrigo Fuentes, “a que sigamos participando más en el partido, el mensaje que quiero dejar en ustedes es que juntos le demos orden al partido, que nos contemos, sí, somos muchos, pero necesitamos estar registrado; tenemos que defendernos de los arribistas, de los buscachambas”.

*Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.