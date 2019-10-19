POR: MANUEL DURÁN FLORES

CULTURA PARA TODOS

Cultura para Coahuila.

A partir de este sábado 19 de octubre, el Centro Cultural, Teatro García Carrillo, abre sus puertas a la exposición de pintura: “Cuarenta años con el color en las manos”, del maestro lagunero Rafael Aguirre.

El evento organizado en el marco del Festival Julio Torri 2019, que promueve la Secretaría de Cultura, la responsable de este sector Ana Sofía García Camil, siguiendo la instrucción del gobernador Miguel Riquelme en promover arte y cultura para todos.

Vale la pena darse tiempo para disfrutar esta maravilla visual pictográfica, puesto que su autor ha presentado obra en al menos 20 países, y es considerado todo un referente nacional en el género del paisaje. Rafael Aguirre es reconocido además, por estar al frente de una fundación que en la Laguna apoya a grupos vulnerables y promueve el impulso de artistas en ascenso.

Con esa sensibilidad humana, ya podemos darnos una idea de lo que serán capaces de transmitir sus pinturas.

VAYA DESCARO

Busca cobijo.

Quien de plano dejó a todos los presentes en una reunión política fue el ex priísta Ricardo López Campos quien con sin un gramo de vergüenza se apersonó en una reunión, donde estaban los llamados “cuadros distinguidos” del PRI. Esa reunión en donde re reunieron ex diputados, ex alcaldes, y es presidente del PRI Monclova con Rigo Fuentes quien anda en campaña interna. Todo iba bien pues estaban la mayor parte de los invitados cuando de pronto hizo acto de presencia Ricardo López Campos quien efectivamente fue ex diputado local y ex presidente del PRI pero todos sabemos de su traición al PRI para apoyar la candidatura de su sobrino actual alcalde panista de Monclova. Y a pesar de que todos los presentes sin excepción le han sacado pa garra entre otras muchas “linduras” que dijeron de él, nadie se atrevió a decirle nada de frente solo Juan Harb.

Cuentan que el buen harbano Juan “Herford” cuando Ricardo López se puso de pie dio su nombre y se presentó como Notario fue Juan quien remató “además de coordinador” del PAN “y traidor” Fueron varios quienes se atrevieron a reír y otros más también voltearon a ver con ese mismo recelo al alcalde y ex diputado Fernando de la Fuente quien dicen también ha sido parte fundamental para derrotas priistas.

LLEVA MARCELA GORGÓN APOYOS A FAMILIAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

Apoyo.

Tras afirmar que la inversión más noble es la que se destina a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, encabezó la entrega de apoyos alimentarios, económicos y funcionales en los que se aplicaron más de 3.1 millones de pesos para la Región Norte del estado.

Luego de recibir la bienvenida del Primer Regidor del Municipio de Allende, José de Jesús Díaz Gutiérrez (a nombre del alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar), la señora Marcela reiteró el compromiso del Sistema DIF de seguir sumando voluntades, recursos y acciones para brindar más y mejores oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a las familias en general. Por su parte, en su mensaje, el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, expresó su agradecimiento a las alcaldesas de los municipios de Guerrero, Villa Unión, Zaragoza e Hidalgo, así como a los alcaldes de Acuña, Allende, Piedras Negras, Nava, Morelos y Jiménez, por su buena voluntad al firmar el convenio macro “Vamos a Michas” con el gobernador Miguel Riquelme, de donde proceden los recursos que complementan las inversiones a favor de las personas y las familias que más ayuda necesitan. Explicó que el sistema estatal DIF, a través de la Dirección de Familia Saludable y Apoyos Complementarios, opera el Programa Adulto Mayor en Plenitud (AMEP), que atiende a los adultos mayores que voluntariamente desean integrarse al ámbito laboral, generándoles la oportunidad y el espacio para que presten servicio como empacadores voluntarios en los centros comerciales que participan en este programa.

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