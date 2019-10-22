POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

Círculo virtuoso

Círculo virtuoso.

De manteles largos estuvo el municipio de Múzquiz el pasado fin de semana su primer año como pueblo mágico.

Y como bien señala la Secretaria de Turismo en el estado, Guadalupe Oyervides Valdez, el atractivo de cada uno de los 7 pueblos que gozan de esta denominación en Coahuila, se traduce en una gran derrama económica tanto para la población, como para inversionistas y comerciantes que a su vez incentivan el empleo. Círculo virtuoso que para completarse, requiere además de elementos indispensables como la seguridad, estabilidad y la suma de esfuerzos que incluye por supuesto el trabajo de los alcaldes, los tour operadores y las oficinas de convenciones y visitantes.

Gracias a esta vigencia, en Coahuila hay Pueblos Mágicos para rato.

URGE EXAMEN DE CONCIENCIA

Urge atención.

¿Qué estamos haciendo mal ?

No es justo, es muy triste y lamentable que este fin de semana e inicio de ella tengamos noticias de jóvenes monclovenses y ninguna de ellas han sido noticias buenas.

Padres muy queridos por nosotros en situación de angustia por la desaparición de su joven hijo.

Dos jóvenes llenos de vida y con excesos de libertad perdieron la vida en accidente que dejó dos hogares llenos de tristeza y luto.

Apenas iniciamos semana y supimos de una hermosa jovencita de 14 años se quita la vida.

Tengo hijos adolescentes por favor organicemos algo para que nos protejamos entre todos para el futuro de nuestros hijos, menos redes más atención.

Disculpen pero si me da mucha angustia, solidaridad y respeto a los padres de todos ellos.

SUMAN RIGO Y MARTHA 14 MUNICIPIOS VISITADOS

Sigue sumando.

Un total de 14 municipios suman ya visitados la fórmula conformada por Rodrigo Fuentes Ávila y Martha Loera Arámbula, quienes contienden por la dirigencia estatal del PRI Coahuila.

Su gira proselitista los llevó esta mañana al municipio de San Juan de Sabinas, donde se reunieron con la militancia para establecer compromisos claros.

Rodrigo Fuentes Ávila expuso que con la unidad y la fortaleza de sus líderes, el PRI Coahuila volverá a gobernar los municipios que se encuentran en recuperación por el Tricolor.

Les compartió a los presentes su experiencia como priísta, ya que ha recorrido todos los puestos en el partido, lo cual lo hace un militante con probada lealtad y trabajo de campo.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.