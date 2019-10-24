POR: MANUEL DURÁN FLORES

De nuevo reconocen a Coahuila.

CONEVAL RECONOCE A COAHUILA POR POLÍTICAS PÚBLICAS EN COMBATE A LA POBREZA

En el marco del Seminario de “Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas y Municipios 2019”, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) otorgó un reconocimiento al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís como resultado del posicionamiento de Coahuila a nivel nacional como una de las entidades con mejores indicadores en combate a la pobreza.

En representación del gobernador Miguel Riquelme, asistió el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), Francisco Saracho Navarro.

El titular de la SIDS detalló que Coahuila postuló la práctica “Identificación y Combate de la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza”, sobresaliendo entre más de 80 propuestas que concursaron.

El reconocimiento es en la categoría “Herramientas para el Diseño de la Política de Desarrollo Social”, y fue entregado por el titular de CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo.

VIVE PRI PROCESO INÉDITO EN ELECCIÓN DE DIRIGENCIA ESTATAL: RIGO FUENTES

Proceso interno del PRI por muy buen rumbo.

Por primera vez en la historia del PRI, el voto directo de la militancia será el mecanismo mediante el cual se elija a los titulares de la presidencia y la secretaría general del partido, aseguró el candidato Rodrigo Fuentes Ávila.

“Nunca antes se había vivido un proceso de este tipo, es la primera vez que se consulta a los militantes”, expuso al reunirse con priistas de Zaragoza.

Rodrigo Fuentes expuso que durante su campaña, ha escuchado las opiniones de los priístas, a quienes ha estado invitando a participar en este proceso inédito y democrático.

“Queremos hacerles el llamado, invitarlos a que participen este 10 de noviembre”, explicó, “por primera vez en la historia de Coahuila, los priístas vamos a tener la oportunidad de elegir a quien va a ser la próxima dirigencia y eso porque fue una exigencia de nuestra militancia.

“El Comité Ejecutivo Nacional que preside Alejandro Moreno y Carolina Viggiano han sido muy claros en el sentido de escuchar al priísmo nacional y el priísmo de Coahuila; cuando estuvo Alejandro acá y Carolina, se les exigió que la renovación de la dirigencia estatal como la renovación del consejo político estatal, municipal, fuera consulta a la militancia”.

Talento y trabajo.

Coahuila ha logrado duplicar para este año, la cantidad de eventos turísticos realizados en comparación con 2018. Aprovechar esta área de oportunidad que genera importantes derramas económicas para las diversas regiones, es una constante que el gobernador Miguel Riquelme ha venido apuntalando desde que comenzó su administración. Seguramente por eso la Secretaria del ramo, Guadalupe Oyervides Valdez, mantiene el ritmo de trabajo marcado por el mandatario, por lo que se le vio muy activa esta semana durante la reunión realizada en la región centro con FONATUR, para atraer estrategias y acciones que impulsen el turismo en Monclova, Frontera, San Buenaventura, Castaños y Candela.

El caminito ya trazado ha funcionado bien hasta ahora en los pueblos mágicos, buena iniciativa aplicarlo también en los que no lo son, depende ahora de los alcaldes aprovechar la fórmula.