POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

PREVENCIÓN

Prevención.

Sin duda alguna uno de los temas más cuidados por el Gobernador de Coahuila Miguel Riquelme es sin duda las políticas de protección a féminas de cualquier edad de la entidad que gobierna.

Estar debidamente informado puede ser la diferencia ante una situación de riesgo, sobre todo en un tema tan delicado como la violencia familiar. Buscando nuevas formas de prevención, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres que dirige Katy Salinas Pérez, lleva a cabo diversas pláticas, cursos, talleres y conferencias en los municipios de Coahuila, para informar “Cómo actuar en el hogar cuando existe violencia”, capacitación que permite a los integrantes de una familia, conocer los tipos de violencia que existen, así como, cuáles acciones y apoyos se encuentran disponibles para enfrentar este problema.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha sido claro en aplicar en el estado una política de “cero tolerancia en la violencia contra las mujeres y las niñas” y la información para prevenir, es una extraordinaria herramienta.

INVITA CULTURA COAHUILA A FERIA DEL LIBRO EN MONCLOVA

Feria del libro Monclova.

La Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil, acompañada de Gerardo Benavides Pape, Presidente de la Junta Directiva del Campo San Antonio Fundación Pape A.C., así como Gerardo Benavides Dávila, miembro del Consejo Directivo de Fundación Pape, realizaron el corte de listón de la “Feria del Libro Monclova 2019”, que se celebra del 25 de octubre al 3 de noviembre.

Con la representación del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, García Camil refrendó el compromiso de su Administración por apoyar la promoción de la cultura en cada una de las regiones del estado, y la Feria del Libro es un espacio propicio para ello.

“Hoy nos reunimos en este lugar para celebrar otro año más de la Feria del Libro de Monclova, que se ha ido consolidando como un referente, pues en su esfuerzo por acercar a los monclovenses al libro y a la lectura ofrece un programa muy diverso, como las mesas de charla, presentación de libros, diálogos con autores, talleres diversos y más de 30 sellos editoriales“, expuso.

Consideró que de manera conjunta a través de este evento, se realizan ya 4 ediciones del encuentro de literatura infantil y juvenil, realizando la donación de más de 200 libros para apoyo al programa fomento a la lectura “Palabras Comprometidas”, distribuidos desde secundaria hasta universidad.

PRONNIF COAHUILA IMPLEMENTA ESCALÓN UNIVERSAL

Coahuila Estado que promueve la inclusión.

En el marco de la celebración del Día Mundial de las Personas con Talla Baja y Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF) implementa el escalón universal en la dependencia central.

La titular de PRONNIF, Leticia Sánchez Campos, explicó que el objetivo de la implementación de este escalón responde a refrendar el compromiso con la gente de talla pequeña y, a su vez dar seguimiento a la reforma a la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.

“Este es un primer acercamiento, estamos trabajando con el DIF Saltillo, con el Departamento de la Coordinación de Inclusión y con la Asociación Gente Pequeña en Coahuila, para llevar este escalón a todas nuestras oficinas regionales”, dijo la Procuradora.

Sánchez Campos aseguró que Coahuila es pionero en políticas públicas en el tema de derechos humanos, y ejemplo de ello es el decreto que todo edificio debe contar con espacios adecuados para dar atención a las personas de talla pequeña.

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