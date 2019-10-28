POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

MILES CORREN CONTRA EL CÁNCER EN COAHUILA

Con la participación de más de 10 mil personas vestidas con camisetas color rosa, Saltillo vivió una gran fiesta deportiva en la Gran Carrera 2019 Coahuila Fuerte, “Fuertes contra el Cáncer”, que promueven el Gobierno del Estado y DIF Coahuila como una acción de solidaridad de los participantes a la campaña de prevención y detección oportuna de esta enfermedad, en el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer en la Mujer.

El gobernador Miguel Riquelme Solís, acompañado de su esposa, la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez, dieron el banderazo de salida a los corredores registrados en este año en dos contingentes, para las categorías 10K y 5K, que incluyó un grupo de participantes con discapacidad visual, auditiva y/o motriz.

Los corredores se concentraron desde las 07:15 horas en la avenida Universidad y bulevar Venustiano Carranza, lugar donde iniciaron su recorrido por las calles de la Capital coahuilense.

GANA COAHUILA 3 RECONOCIMIENTOS NACIONALES POR SUS PUEBLOS MÁGICOS: MARS

El apoyo decidido del Gobierno del Estado al desarrollo de sus Pueblos Mágicos aún con los recortes del presupuesto da resultados: Hoy Coahuila logró 3 reconocimientos nacionales, pero los beneficios principales son que éstos municipios se convierten en un gran motor del Turismo estatal, todo en beneficio de los ciudadanos, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Mandatario estatal informó que con este anuncio —realizado en la Ciudad de Pachuca— de los reconocimientos a Cuatro Ciénegas (con 2) y Múzquiz (con uno), Coahuila se confirma en el Top del Turismo en México y en el destino fuerte en el norte del País.

“Estos tres reconocimientos que hoy informamos son producto de políticas públicas que iniciamos para sumar esfuerzos de todos los órdenes de Gobierno, ciudadanos y toda la cadena de valor y productiva de este segmento”, expresó el Gobernador.

“La inversión tanto en infraestructura, capacitación y otro tipo de apoyos a nuestros Pueblos Mágicos es en razón de que el Turismo es un gran motor de la economía, y todo esto a final de cuentas se traduce en derrama económica, que significa más empleos, más oportunidades para los coahuilenses, un beneficio en cada hogar”.

COAHUILA, SIEMPRE AL FRENTE

Hoy, en Pachuca, Hidalgo, la Secretaría de Turismo Federal puso nuevamente a Coahuila destacando en el ámbito nacional, al distinguir al estado como ganador en 3 categorías de la convocatoria “Reconocimiento Pueblo Mágico 2019”, que obtuvieron Cuatro Ciénegas y Múzquiz.

Convoca UAdeC a Ocupar Plaza de PTC en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, convoca a los profesionales en el área de Matemáticas o Matemáticas Aplicadas para ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo PTC para desempeñarse en los programas educativos del plantel.

Esta plaza se convoca con base en los lineamientos institucionales de la UAdeC y la Secretaría de Educación Pública, bajo los criterios del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y en el marco de la legislación universitaria vigente.

El candidato elegido se desempeñará como PTC en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas laborando 40 horas a la semana e incorporándose a algún cuerpo académico ya conformado dentro de la Facultad.

El profesor deberá de participar en actividades de docencia frente a grupo a nivel de Licenciatura, desarrollar actividades de tutorías dentro de los requisitos y lineamientos del Programa Institucional de Tutorías vigente en la UAdeC o dirección de tesis, colaborar en actividades de gestión académica y de vinculación.