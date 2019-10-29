POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

FORTALECE MARS CON 46.8 MDP A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

En beneficio de 86 mil 700 estudiantes de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega simbólica de recursos por 46 millones 850 mil pesos a 650 Escuelas de Tiempo Completo.

En la Escuela Primaria Federal Profesora “Emilia Hilario Valerio”, de la Ciudad de Saltillo, el Mandatario estatal entregó 10 cheques de manera simbólica a los preescolares “Europa”, “Ramón López Velarde”, “Heroico Colegio Militar”, “Pepita de Valle”; a las Primarias “Pepita de Valle”, “Pedro María Anaya”, “Ignacio Manuel Altamirano”, “Miguel Hidalgo”, “General Álvaro Obregón” y la Secundaria “Francisco Villa”.

En su mensaje, expuso que ante la baja de recursos a nivel federal, el reto de su Administración es poder incrementar el apoyo a más Escuelas de Tiempo Completo, así como fortalecer la infraestructura educativa de Coahuila con recursos propios.

“Aquí, simbólicamente hacemos entrega de recursos, del cual son acreedores, merecedores y bien ejecutores porque sabemos hoy que si la educación está bien en Coahuila, es gracias a nuestras maestras y maestros, gracias a quienes tienen la oportunidad de dirigir un plantel”, destacó.

DE LIANA EN LIANA

Luego de haberse dedicado en tiempo y forma a hacer las travesuras que ha querido en diversas administraciones municipales y cualesquier cantidad de partido políticos por los que ha cruzado, hoy Arturo “negro clausuras” o el “negro arcoíris” anda haciendo travesuras apoyándose en un funcionario público Estatal que pretende ser alcalde por el PRI.

Bastante cuidado deberá tener dicho funcionario quien dicen tiene una buena relación con la cúpula priista, pues si en las “alturas” se dan cuenta de las travesuras que hacen juntos la verdad nada bien le irá al funcionario público priista.

Por qué tal parece que dicho funcionario priista se le ha olvidado que el tristemente célebre Negro Arcoíris fue un arma que usaron los panistas en la Elección a Gobernador en contra del hoy mandatario Miguel Riquelme.

En suma tal parece que dicho funcionario se le olvida que los enemigos del Gobernador difícilmente tendrán cabida en los proyectos no nada ms políticos mucho menos en los de Gobierno.

Y si al funcionario se le ha olvidado tal vez sería bueno que alguien se lo recordara a él o al mismísimo mandatario.

UNE AL PUEBLO, PERO EN SU CONTRA

La que está logrando lo que muchos intentan pero pocos logran es la alcaldesa de Cuatro Ciénegas quien ha logrado unir a toda la bella y mágica población, pero en su contra.

Dicen los que saben que la Guera Cantú sigue sin coordinar trabajo alguno en favor de la ciudadanía y sigue un día si y otro también del tingo al tango en cuanta fiesta se le atraviese.

Hoy las redes sociales están inundadas de acusasiones y señalamientos en contra de la primera autoridad pues dicen están ya hartos.

Sin embargo la que parece que le vale un reverendo cacahuate es la mismísima Yolanda Cantú quien no se inmuta ni tantito ante tanto señalamiento.

Gastos, fiestas, viajes y bailes es la mejor nota del día este la población la cual no encuentra la hora para que este terrible “tropezón” que tuvieron llegue a su fin.