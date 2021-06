Ráfagas Deportivas

Opinión

BUENOS DÍAS…NI MODO los campeones Acereros de Monclova, cerraron con broche de oro su semana de actividad, 6 victorias sin derrotas, tres de ellas rescatadas con efectivo relevo y fuerte ofensiva de la artillería pesada, Eric Aybar, José Vargas, Noah Perio, Alán García, el “Chapito” José Amador, Danny Espinoza, Jeremy Martínez y párele de contar, así jugo en casa Pat Listach con sus futuros Bi campeones de este 2021 que ya casi lo tenemos en las manos, aparte los aficionados deben de tener confianza en los planes del ejecutivo del béisbol, todavía tiene mucha tela de donde cortar, si recordamos que cinco estelares están en reposo, para regresar a pisar el césped del Coloso del Norte, cuando se realice el corte, algo muy difícil para el chamaco Joe Meléndez.

POR LO pronto hoy la poderosa Furia Azul, sale esta mañana a tierras de la laguna, van a medirse tres juegos ante los Algodoneros de aquel lugar, se saben que el timonel mánager venezolano Omar Malave, se va a sacudir la espina ante la fortaleza de acero, y empleara otro dinámica, para frenar cualquier embestida de Monclova, ya después de culminar la serie los campeones, se van a festejar el Día del Padre ante los Saraperos de Saltillo, ahí el “Chapo” Roberto Vizcarra no quiere sorpresa y desea quedarse con la serie, un regalo para los aficionados que asistan, este si es un verdadero clásico Norteño.

POR el Sur los Diablos Rojos de México, líder del momento, no quiere perder pisada, por lo tanto espera reforzar más su bullpen, anunciando la llegada de lanzador derecho Luis Iván Rodríguez, que viene de los Tigres de Quintana Roo, el chamaco se une a otros brazos jóvenes de los Diablos como lo son; Sasagui Sánchez y Edgar Torres, con ellos vamos a seguir adelante, dijo a los medios el mánager Miguel Ojeda…Con respecto al intercambio de golpes que se dieron en privado del coloso del norte Luis Carlos Rivera mánager de los Rieleros de Aguascalientes y su jugador Ricky Pedroza, dijeron ayer que el conjunto hidrocálido hay Tos, y alguien va a sobrar por ahí

AHORA voy a comentar algo de boxeo, resulta que el 27 de Junio, en Melchor Múzquiz, habrá cartelera boxística, en donde se le rinde homenaje al aquel fuerte ponchador Faustino Peñaflor, quien estará cubriendo la pelea estrella, enfrentando al orgullo de ciudad Acuña, Ernesto “El Gallo” Morones, una función para en forma oficial despedir de los cuadriláteros a Peñaflor, este pugilista fue reconocido en la región y el estado, pero también protagonista combates con boxeadores rankeados, me gustaría hacerle una entrevista, aunque sea virtual o por WhatsApp, porque es interesante el legado que va a dejar a los actuales pugilistas.

FAUSTINO Peñaflor, me dijo que en varias ocasiones llegó a los escenarios del boxeo en Monclova, y me dijo haber vencido al “Torito” Medina en tres rounds, al “Cubanito” Medrano de ciudad Frontera, también me dice que mandó a la lona al Panameño Ernesto “La Pantera” Davis, en su natal Sabinas, le llevaron a al Campeón Mundial Mosca Romeo “Lacandón” Anaya, de Monterrey me trajeron rivales y los mandé a la lona, después te platico de los pleitos que tuve con “el Muñeco” Ramos y Rogelio Lugo, me dice Faustino Peñaflor, en esta función la entrada será gratis, pero van a realizar rifas de guantes y otros obsequios que donó el campeón de Norteamérica José Martín “Potro” Estrada, quien manda saludos desde Sudáfrica, en donde pelea el 19 de junio.