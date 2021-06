Ráfagas Deportivas

Opinión

BUENOS DÍAS... RYAN Verdugo, será el embajador de los Acereros de Monclova, en la selección de México, que estará asistiendo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero se saben que el timonel de la selección se interesa en Carlos Bustamante y José Vargas, por los pronto Benjamín Gil, ya tiene en su lista a Ramiro Peña, y una preselección la mayoría de jugadores de la Zona Sur, bueno en fin la selección ya va a comenzar a cita a los jugadores, porque tendrá partidos de preparación ante República Dominicana y Venezuela, en estadio de los Diablos Rojos, el sábado 19 a las 4 de la tarde y el domingo a la una, esto con el fin de que los aficionados capitalinos estén presentes y valoren la actuación del conjunto Azteca.

ESTE sábado y domingo Monclova, será escenario de otro campeonato de Futbol Femenil Sub-17, bueno eso no lo ha comentado el director estatal de asociación Juan Elizalde Vallejo, lo que, si sé, en esta ciudad ya existen dos equipos que estarán presentes en este campeonato, que puede ser en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y campo de la colonia Independencia...

HABLANDO de futbol, en Castaños esta semana se termina la temporada 2019, esa que estuvo suspendida por año y medio, por culpa de la pandemia, para esta última final estarán los equipos del Bélgica y Milán, que dejaron fuera a seis contrincantes más.

EN BEISBOL del Norte de Coahuila, el conjunto universitario del CEUC, que dirige el licenciado Benjamín Vallejo Aguilar continua en la cima, con récord de 5-1 en ganados y perdidos, este domingo pasado con gran actuación de Rogelio Noris, dividieron ante Ramos Arizpe con pizarra de 3-2 en el primero para los visitantes, en el segundo 5 por 4 en favor de los locales, en otros desafíos Saraperos de Saltillo, le pegó en dos ocasiones a Agujita con 20-4 y 5 carreras a 4, por su parte los Piratas de Sabinas ganan la doble entrevista a Piedras Negras con marcadores de 16-0 y 5 carreras a 4, por último Palaú divide con Carboneros de Nava, el primero para los Tuzos con pizarra de 3-0, pero pierden el segundo 8 carreras a 2 en favor de Nava.

POR EL ejido la Cruz y 8 de Enero, abrió una escuela instruccional de futbol el profesor Porfirio Valdez García, quiere inyectar la experiencia adquirida por más de 35 años en el deporte, entre las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 60 de ese lugar, según me platicó, "Mi deseo Ramiro" es formar una escuelita de futbol con niños y jóvenes de 6 hasta 12 años, los entrenamientos los tengo programados para los martes de 5 a 7 de la tarde, si acaso cualquier padre de familia de este sector, desea que sus hijos aprendan la experiencia del futbol, solo vayan a registrarlos.

DESDE Ocampo Coahuila, me llega un reporte de que una damita, llamada por parte de la profesora Isabel, desea que si alguien, lo puede apoyar con implementos deportivos de beisbol, desea integrar equipos deportivos con niños de 6 a 12 años, lo malo que no cuenta con nada para empezar, ya me di cuenta que el CP, Sebastián Pinales Ávila, va a apoyarla con eso, pero también pedimos a beisbolistas que apoyen esta noble causa.