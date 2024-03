Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EXCELENTE el clima, para que la novena de Acereros de Monclova, robustece su condición física, ya vienen los juegos de exhibición y todos ya deben de estar al cien por ciento, ya que en estos encuentros y en la Copa Gobernador, el cuerpo técnico que tiene el mánager Homar Rojas, con números y estadísticas de pretemporada, van a seleccionar los jugadores que se quedan como titulares, la formación de un roster oficial, claro es un compromiso bastante fuerte esta elección, pues todos los que están presentes en el Estadio Monclova, ya probaron su tacita de café en el béisbol de Grandes Ligas.

O COMO dicen Juan Mata e Isidro Tijerina, hay suficiente material de Elite en campo de Acereros, de donde tomar, peloteros que han hecho y siguen haciendo historia como Balbino Fuemayor que comenzó a desforrar esféricas, efectivo bateo de Addison Russell, Rodolfo Martínez que busca la oportunidad de quedarse y el regreso triunfal de Ramón Hernández, me informaron que ayer tarde habría juego de exhibición a puerta cerrada, entre Acereros de Monclova y los campeones de la Liga Ranchera.

HOMAR Rojas probaría a los chamacos, Bryan Corral, Aldo Núñez, Braulio Cavero, el regreso de Roberto Castro, que será el limpiador de bases en este juego, Armando Aguilar, y Miguel Palos, entre otros.

ALLÁ en casa de los Toros de Tijuana, me informan que la lista de lanzadores invitados al "Early Camp" es muy amplia con el australiano Lewis Thorpe, el cubano Darien Núñez, el estelar Manny Barreda, Ricardo Rodríguez, Franklin Morales, David Gutiérrez, Ralph Garza, Fernando Olguín, Jesús Pirela, Jesús Vargas, Phillip Valdez, Jake Thompson, Gabriel García, Luis Ochoa, Jorge Franco y Sebastián Gálvez. También me dice ya llegó Phillips Chalier Valdéz lanzador de San Pedro de Macoris en República Domiciano, el jardinero Harold Arnaldo Castro de Caracas, Venezuela y otros más.

ME LLEGÓ la invitación oficial del torneo, MLB CUP con novenas de 11-12 años del país, algo así como 25 escuadras, este Torneo Infantil será en la CDMX en los últimos días de este mes de marzo, los encuentros serán en los campos de la Liga Maya y Olmecas, aquí en Monclova, la Liga Ribereña organizó juegos de Try Out, para seleccionar a los mejores jugadores, que asistieron a este evento de selección, van a ir los que tuvieron mejor promedio, nada de compadrazgos y amenazas, van los mejores, ojalá y alguien me pase la lista de ellos.

ESTE martes, en Nuevo Laredo Texas, en donde está el Uni-Trade Stadium, iniciaron de manera formal los trabajos de pretemporada de los Tecolotes de los Dos Laredos, la misión clara de superar lo logrado en los años anteriores por la organización fronteriza, es decir, pelear el título de la Serie del Rey en la Edición 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol, la práctica vespertina, que comenzó puntualmente a las 15 horas y con 35 grados centígrados en la temperatura, tuvo al manejador Félix Fermín al frente del nutrido grupo, estando presentes Clark Cota, Donnie Hart, Junior Guerra, Emilker Guzmán, Arnaldo Hernández, Brandyn Sittinger, Robert Stock, Garrett Ouellette, Sam Bordner, Enrique Burgos, Cameron Vieaux, Ricardo Chapa, Óscar Gael Cuello y Aldo Villagomez todos ellos lanzadores.