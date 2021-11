AVANZA COAHUILA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL: MARS

En seguimiento a los acuerdos del Pacto Coahuila, la Secretaría del Trabajo del Estado se reunió con representantes de cámaras empresariales para informar los avances en la entidad sobre la implementación de la Reforma Laboral, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Mencionó que Coahuila está en la tercera etapa de la implementación de este nuevo modelo laboral, que entrará en vigor a partir del 2 de mayo de 2022. Además, que se tiene un avance importante en la construcción de los nuevos Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales,

"En Coahuila se destaca el avance de la normatividad y armonización legislativa, además de que se edifican tres nuevos Centros de Conciliación en Piedras Negras, Sabinas y Frontera; en una segunda etapa, en 2022, iniciará la construcción de los de Acuña, Saltillo y Torreón", detalló el Mandatario estatal.

Riquelme Solís agregó que esta nueva iniciativa es acorde a la corresponsabilidad de las autoridades laborales, empleadores y sindicatos para poder transitar a este nuevo modelo de trabajo, y que contempla importantes cambios en dicho sector.

De la misma manera, señaló que la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral subraya a Coahuila como una de las entidades federativas con más avances en esta implementación, por lo que se tienen de manera permanente mesas de trabajo.

En ese sentido, Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo del Estado, mencionó que sobresale el Pacto Coahuila, con el que se refuerza y mantiene la estabilidad laboral, promueve el desarrollo económico, la productividad, el empleo y el progreso en la cinco regiones de la entidad.

.

LA REVOLUCIÓN CON MANOLO

Para festejar la Revolución Mexicana, este sábado se hizo un convivio muy exitoso en el Country Club de Monclova donde el invitado de honor fue Manolo Jiménez, quien ha enseñado a todos que sabe bien cómo hacer las cosas con éxito como en su ciudad natal Saltillo, donde este diciembre termina su periodo como alcalde.

Manolo se mostró muy accesible y platicó con muchos de los asistentes de uno por uno, presumió a todos el paseo turístico obligado de la región Sureste, Vinos y Dinos, los vinos regionales laureados en el mundo y por supuesto, los altos niveles de calidad de vida, seguridad y orden que se tienen en la capital. Los anfitriones ya quieren que eso mismo se vea en Monclova y la región Centro, por lo que queda el ánimo para darle su apoyo para los proyectos que vienen para él, que seguramente, lo mantendrán vigente en la política del estado.

.

MIENTRAS ANDAN DE FESTIVOS, LES COMEN EL MANDADO

Y mientras el PRI sus dueños, o cuadros distinguidos siguen reuniéndose para brindar y comer, ignorando a sus bases, los de la casa "de enfrente" les están literalmente comiendo el mandado.

¿Desde hace unas semanas la ex diputada Federal por Morena Melba Farias Zambrano se ha estado dando a la tarea de organizar Tours con los gastos pagados a la ciudad de México en donde los participantes son líderes formales y naturales de seccionales, y que creen? Todos esos turistas políticos son "priistas".

Cual debe de ser el aún dirigente de lo que del PRI queda, Beto Medina andaba airoso y triunfalista levantándose el cuello ante Manolo Jiménez como "líder" del tricolor mientras sus "huestes" tienen no un pie si no los dos dentro de Morena en donde la ex diputada les abre la puerta y les apapacha.