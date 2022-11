ATRÁS DEL DESFILE Y DE REVERSA.

Al que de plano le está pasando la fiesta y el dormido en sus laureles es al director de Obras Públicas de Monclova Jesús Ballesteros Fernández, quien sus empleados le siguen haciendo caso omiso y el sigue haciéndose como si todo estuviera bien.

Y es que el joven empresario y aspirante a cantante profesional los eventos y reflectores que el mismo alcalde le pone en charola de plata para su lucimiento, simplemente es despreciando por Chuy Ballesteros le pasa de noche.

En los eventos en dónde puede darse a conocer a la población simplemente no los aprovecha, primero, por qué sus empleados no son capaces de convocar a la población o vecinos de dónde se entregan obras, y solo es rodeado y aplaudido por los mismos funcionarios del ayuntamiento pues la población en general no es convocada.

Chuy Ballesteros quien su jefe el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado le pone al menos dos veces por semana un escaparate para que lo conozcan, se luzca y se dé a querer, simplemente no es aprovechado por él, y son los demás regidores y directores quien aprovechan esos sectores para codearse con la poca población que los acompaña.

Aunado a ello aseguran que la poca voz mando y autoridad de Ballesteros Sierra hace que todos sus empleados directos se le suban y nadie pero nadie le haga caso, el ser bueno es muy bueno, pero pasarse de bueno...es muy malo.

BIEN ATENDIDA LA ESTRUCTURA PRIÍSTA

Quien tiene toda la autoridad moral de presumir que la estructura a su cargo está más que bien atendida es la Presidenta del PRI en Ciudad Frontera Patricia Cardona quien junto a su secretario General Mario Martínez siguen trabajando sin tregua.

Fue este fin de semana cuando como cada semana la presidenta del PRI y más de 15 lideresas se reunieron para seguir el programa PRI en tu cocina en dónde la dirigente, las lideresas y un grupo de expertos cocinan recetas para la temporada navideña, cocina nutritiva pero sobre todo económica.

La finalidad de este programa lleva como objetivo el dejar momentáneamente el trabajo electoral, político y partidista para que los cuadros del partido tengan lugar para platicar, socializar pero sobre todo aprender.

Fue en la colonia Occidental de Ciudad Frontera dónde casi 20 señoras se reunieron con sus dirigentes, participaron activamente en este programa para después degustar lo preparado y llevar a su domicilio lo que cocinaron.

Cardona Ortiz aseguró que tras casi un mes y medio de este programa dirigido a sus dirigentes de colonias lo puede catalogar como un éxito pues la asistencia ha rebasado lo planeado aunado a qué cada semana se atiende a casi 20 dirigentes de sector los cuales además de convivir y aprender dan a conocer sus necesidades.

