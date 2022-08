BLINDAN CON POLICÍAS CONSEJO DE SIMAS

En medio de un hermético operativo de seguridad cual si fuera reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se llevó a cabo el Consejo Municipal del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS).

La sede fue la sala de cabildo de la Presidencia Municipal en dónde se montó un operativo de Seguridad que impidió la entrada a medios de comunicación, a ciudadanos de ambos municipios (Monclova y Frontera) que querían plantear diversas problemáticas, incluso se prohibió la entrada a Consejeros y permitiéndole la entrada no solo a personas no acreditadas si no que además violan los protocolos del Consejo.

Pese a todos los esfuerzos por su ingreso, la presencia del Notario Antonio Juarusti Alemán quien a solicitud expresa fue convocado y dando Fé de los hechos la reunión fue prácticamente sellada a piedra y lodo.

Cerca de dos horas después de su inicio se abrieron las puertas de la sede y al ser cuestionado sobre la excesiva vigilancia, el alcalde de Ciudad Frontera Roberto Piña se limitó a decir que el no interviene en ese tema de entrada de las personas, aunque cabe precisar que los uniformados ahí presentes son elementos de la Policía Municipal de la ciudad que dice... Gobierna.

AGRADECE MARS APOYO DE EMPRESARIOS EN TRAGEDIA MINERA

El Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solis agradecio ayer a empresarios Coahuilenses que han estado brindando diversos apoyos para el rescate de mineros atrapados en una mina colapsada hace ya más de 10 días en la región carbonifera.

El mandatario resaltó que la solidaridad de los Coahuilenses se manifestó en apoyos como el haber prestado diverso tipo de maquinarias así como personal especialistas en seguridad y rescate.

Esperemos avanzar en las próximas horas; hemos estado apoyando y tratando de ver cuál es la situación a cada hora, cuál es el volumen del agua, para seguir tomando decisiones", dijo.

El gober menciono por ejemplo a la empresa Peñoles de Torreón quienes desde el primer día de la tragedia pusieron a disposición del Gobierno de Coahuila maquinaria, y personal para apoyar en lo que fuese necesario, "así somos los Coahuilenses dispuestos siempre a apoyar a sus conciudadanos" finalizó el Gobernador.

OFRECE UAC CARRERAS FISCALES

Con el objetivo de promover acciones necesarias para aportar profesionales en el área de la administración con la más alta calificación laboral, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, ofrece las Licenciaturas en Administración Fiscal y Administración Financiera en la ciudad de Torreón para el semestre enero-junio 2023.

El Licenciado en Administración Fiscal es el profesional de las áreas tributarias de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal), que analiza e interpreta los estados financieros para efecto de la toma de decisiones en lo referente a las disposiciones fiscales.

Mientras que, el Licenciado en Administración Financiera es el profesional de las inversiones y de las finanzas públicas y privadas, que domina los mercados de valores e instrumentos de captación de recursos económicos, además de conocer y aplicar la normatividad, circulares y reglamentos inherentes a su entorno laboral y profesional.

Ambos están capacitados para investigar la problemática de las finanzas y de los negocios en materia fiscal, diseñar políticas de formación futura de capital humano e intelectual, así como el manejo óptimo de los recursos de la organización y se caracteriza por ser solidario con su entorno social.