Falso Que La Presidenta Se Hizo A Un Lado.

El empresario Eugenio Williamson Iribarren, refrendó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sigue con su compromiso de interactuar para encontrar solución al problema de Altos Hornos de México y genere condiciones a efecto de lograr la reactivación parcial de la siderúrgica.

Aclaró que el reinicio de operaciones será parcial porque es difícil casi imposible que vuelva a operar al cien por ciento, no hay condiciones para ello, pero lo primero es conocer cuál será la participación del gobierno federal porque es un hecho que si no interviene no se podrá lograr nada.

Incluso sugirió que la intervención podría ser mediante estímulos fiscales, al recordar que la deuda de la empresa es multimillonaria, a eso se suma los salarios y prestaciones de trabajadores tanto empleados de confianza como sindicalizados, lo que obliga a reflexionar en este punto.

"La presidenta empeño su palabra y va a cumplir por el momento tenemos que esperar a conocer su postura y entones empezar a ver que la reactivación de AHMSA es un hecho con ello recuperar miles de empleos que siguen en el aire al no existir condiciones para la reactivación" indicó.

En tema sindical, el Látigo Rios, dice que tienen voluntad por responder a la demanda colocada por personal administrativo que exige el pago de salarios, pero en honor a la verdad no hay condiciones para ello de cualquier forma acudirán a las citas el Centro de Conciliación Laboral.

Señala que mientras no se reanude el pago de cuotas sindicales es imposible cubrir los salarios, al recordar que el ingreso sindical es de las cuotas que pagan los trabajadores a quienes tampoco se le ha pagado, tienen año y medio en espera por ello la dirigencia sindical no tiene ingresos.

En cuanto al tema de la representación sindical, dijo que todo se encuentra en orden lo que pasa es que son documentos que tienen que elaborarse en juzgados federales que se encuentran en paro y eso ha detenido la documentación afectando una serie de trámites como en este caso.

"De que hay voluntad de pagar de eso no hay duda, el problema que no hay dinero, incluso el recinto sindical sigue cerrado por falta de pago de energía eléctrica por lo tanto todo seguirá igual y ante la autoridad laboral vamos a buscar una solución al problema, respetando los derechos del personal administrativo" ofreció.

Por otro lado llamó la atención que el director de la escuela el Socorro Manuel Sandoval de León, por aceptó su jubilación y se retiró después de casi 62 años de ejercicio docente, sus mejores años en la primaria que tiene clasificación de alta demanda precisamente por el nivel académico.

Forjador de miles de estudiantes, el maestro es reconocido por su forma de ser y actuar, incluso la dirigencia de la Sección 5 del SNTE le otorgó reconocimiento y participaron dentro de la ceremonia especial que docentes, alumnos y padres de familia le organizaron a modo de despedida.

En este sentido el coordinador regional de la Sección 5 Arturo Gómez Almaguer, dijo que el profesor fue reconocido por su gran trayectoria, por el amor a su profesión y por el gran legado que hereda a las nuevas generaciones de maestros, en cierta forma es un modelo a seguir.

Dijo que se prepara evento para celebrar 25 años de trabajo docente de maestros de la región por esa razón, se organizan foros donde participan maestros que revisarán documentación de los maestros que sean propuestos y cumplir con los requisitos ser incluidos en la lista.

Nos leemos mañana..