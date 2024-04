Claudia Del Toro Exige Prohibición De Celular En Casillas.

La candidata de Morena a la alcaldía de Monclova se apersonó el día de hoy por la mañana en el comité municipal electoral del IEC en la ciudad para exigir contundentemente la prohibición del uso de celular en las mamparas de casillas el día de la elección así mismo pidió la toma de fotografía del acta PREP. Con este tipo de requerimiento se trata de evitar prácticas ilegales que usan otros partidos como el PRI para obligar a la gente a votar por ellos a cambio de dádivas y se transparentan los resultados en las actas de manera inmediata. Morena busca blindar la elección de malos usos y costumbres y darle mayor autenticidad al voto secreto ciudadano.

NADIE PUEDE QUITAR PROGRAMAS SOCIALES:MARS

Porque considera crucial seguir avanzando en la protección de los derechos de los adultos mayores, el candidato al Senado de la República, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró este lunes, en esta ciudad, que impulsar iniciativas que garanticen su bienestar bajo criterios de progresividad y principalmente una política de salud integral y gratuita acorde con sus necesidades, será una de sus principales tareas.

"Se necesita un mejor sistema de salud para los adultos mayores y que no suceda lo que hasta ahora, que el dinero de las pensiones que les brinda el gobierno federal, lo gastan en medicamentos básicos, como consecuencia del colapso que sufren las instituciones médicas federales, sin médicos, ni medicamentos ni instalaciones para atender las necesidades de este creciente sector de México".

El candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México, que lleva como compañera de fórmula a María Bárbara Cepeda, se reunió este lunes en dos eventos con grupos de adultos mayores en la colonia Eduardo Guerra a los que les habló de su interés por trabajar a favor de ellos, de regresar el Seguro Popular, las Guarderías Infantiles y en el caso de las Pensiones, trabajar desde el Senado de la República para reducir la edad en que se recibe este apoyo y sea a los 60 años y no a los 65 como es ahora.

El mensaje es claro y directo, para que este grupo de la población, no se sienta presionado por otros partidos políticos, en el sentido de que perderán sus pensiones del programa 65 y más, sino votan por ellos. "No se dejen engañar, esas pensiones nacieron en los gobiernos priístas y por ser un derecho que ya está en la Constitución, nadie se los puede quitar, que no los presionen. Incluso nosotros vamos al Senado con el fin de conseguir más recursos para aumentar los beneficios de las personas de la tercera edad", garantizó.

MONCLOVA SE PREPARA ANTE SEQUIAS

El 2024, podría ser un año en que se rompan de nueva cuenta las marcas en intensidad de calor, principalmente en el norte del país, que se caracteriza por su condición desértica y semidesértica, donde Coahuila y en Monclova, en el 2022 se registraron sequías consideradas como históricas, provocadas seguidas de temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, lo que causó serias afectaciones a la salud.

El director de Forestación, Obet Villarreal, ha expresado su preocupación al respecto. Durante el año pasado, el alcalde Dr. Mario Dávila y algunos funcionarios llevaron a cabo la distribución de agua embotellada y la instalación de puestos de hidratación en diversos puntos de la ciudad, como medida de emergencia debido a la gravedad de la sequía, que ha desencadenado una serie de problemas relacionados con golpes de calor.

Ante la posibilidad de que se repitan temperaturas extremadamente altas en la Región Centro, Villarreal aseguró que están preparados para auxiliar a los residentes de Monclova, especialmente en áreas donde no cuentan con una red de agua potable o enfrentan problemas de presión en el suministro. Aunque los últimos días han sido frescos, se espera que las altas temperaturas lleguen pronto, y las autoridades se mantienen en alerta para actuar de manera preventiva.

Obet Villarreal enfatizó que están preparados para intervenir ante cualquier contingencia mucho antes de que esta se presente, siguiendo las indicaciones del presidente municipal Mario Dávila, quien ha instado a no esperar a que las crisis se materialicen para tomar medidas.