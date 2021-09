COAHUILA, PRIMER ESTADO EN VACUNAR A NIÑAS Y NIÑOS DE LA FRONTERA: MARS

En la sexagésima sexta reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 en La Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que mañana serán inoculados mil niños (de la frontera norte) de entre 12 y 18 años, siendo Coahuila la primera entidad que lo hará.

"Tenemos que seguir impulsando a la vacunación. El día de mañana se vacunará a mil niños, hijos de trabajadores de maquilas. Se hizo la gestión con el Gobierno de Texas y se logra que se incorporen los niños, lo que nos dará una nueva experiencia y meta para nosotros", señaló.

En otros temas, el Mandatario estatal informó que las diferentes actividades que se han liberado, al igual que la parte educativa, están siendo observadas por las autoridades coahuilenses y municipales para que de esta manera la entidad continúe con una reactivación ordenada.

Agradeció a CANACINTRA y a CANIRAC Torreón por seguir impulsando a sus empleados a vacunarse.

Riquelme Solís señaló que la poca hospitalización sigue en el Estado y que aunque hay positividad, hay una disminución en los fallecimientos.

Enfatizó que la vacunación mueve los indicadores y disminuye los riesgos.

El Gobernador invitó a la población a sobrellevar las Fiestas Patrias con orden, pues aunque hay un deseo de la ciudadanía por salir, es responsabilidad de la autoridad tomar las decisiones para no caer en riesgos.

Riquelme Solís espera que al finalizar 2021 la mayoría de la población coahuilense esté vacunada: "Estoy convencido que debemos seguir educando a nuestra gente".

"Ya no impactarnos con el tema de que va a crecer en algunos meses, sino ver cómo podemos salir con los protocolos necesarios y continuar inoculando a nuestra gente".

DEMANDA VERÓNICA MARTÍNEZ PRESUPUESTO EQUITATIVO Y

JUSTO PARA COAHUILA

Durante la comparecencia en el Senado de la República del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la senadora coahuilense, Verónica Martínez, cuestionó los pocos recursos asignados para Coahuila y lamentó la falta de apoyos directos a sectores estratégicos para el estado en 2022.

Durante su intervención, la legisladora manifestó su preocupación en que la proyección de crecimiento del Paquete Económico entregado al Congreso de la Unión se base en un pronóstico muy optimista, que de no lograrse, los principales afectados serán los estados. Además, le recordó al titular de la hacienda pública el abandono a los gobiernos locales ante la pandemia generada por el Covid-19, más ahora en el regreso a clases "No hubo recursos para que los estados dieran mantenimiento no solo en limpieza y sanitización, sino también para reparar los daños ocasionados en su infraestructura hidráulica, eléctrica y sanitaria".

"De nada sirve que haya habido un incremento del 17% al presupuesto en infraestructura para el país, si la mayor parte se destina a las obras faraónicas de este gobierno y vuelven a dejar sin la suficiente inversión al norte del país", manifestó.

Respecto al presupuesto para el estado, Martínez García recalcó que era insuficiente, al mencionar la falta de apoyos al sector agropecuario, en específico al Programa de Sanidad e Inocuidad, que derivó que en febrero de este año, 11 entidades perdieran el estatus requerido para seguir exportando ganado a Estados Unidos; a la par, reclamó que no se ha dado un solo peso a la construcción y conservación de caminos rurales ni a proyectos estratégicos para el comercio y el desarrollo como el corredor Port to Plains o la ampliación de carriles de la Aduana de Piedras Negras.

ENTREGAN CONTENDORES

El ayuntamiento de Monclova en coordinación con el Patronato de Limpieza de Altos Hornos de México, entregaron al departamento de Servicios Primarios del municipio, los últimos, 50 contendores que recibirán en esta administración, y que vienen a reforzar el servicio que ofrecen actualmente, los mil 800 contenedores que están distribuidos por toda la ciudad.

Mario Alberto Villarreal Ballesteros, director de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Primarios, informó que ya se tienen ubicados los puntos donde serán colocados los 50 nuevos contenedores, y esto será en algunos sectores ubicados al sur de la ciudad y dos más, al oriente de Monclova.

Entre estos sectores, se mencionó al fraccionamiento Francisco I Madero, Praderas y Mezquital del Valle, y al oriente, la Ampliación Hipódromo y colonia Veteranos, dijo que estas colonias presentaban problemas de recolección, que ya está solucionado y que en adelante permitirá a los vecinos, contar con entornos más limpios.

Por otra parte, Mario Villarreal, dijo que siguen trabajando en la reconversión del sistema de recolección de basura, cambiando el de contendor, por el de boteo.