Sin duda alguna la elección del domingo 2 de junio dejo muchas enseñanzas para los partidos políticos participantes en la contienda, pues arroja una gran verdad: nadie hace caso de las instrucciones que se les dicta.

Y es que está pasada elección resulta ser totalmente atípica al resto de los comicios que hayamos experimentado pues pudimos constatar que no existe una relación de institucionalidad y lealtad entre los militantes y sus respectivos partidos pues aunque en su mayoría por ejemplo votaron por la candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo no lo hicieron en consecuencia con el resto de los candidatos de ese partido que resultó Ganador.

Curioso el dato pues al menos en Coahuila pudimos notar que en municipios en concreto daban como Ganador por mayoría a los candidatos priistas en al menos 30 municipios, no así la candidata Xochitl Gálvez candidata también a la presidencia de la República postulada en Coalición por el PRI, PAN y PRD

El resultado fue los votos para candidatos priistas en las al alcaldías y no así para Xochitl si no fue por Claudia Sheinbaum.

Lo más curioso del tema es que por ejemplo el electorado le dieron la espalda a un ex Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis quien apenas hace 6 meses salió en hombros de la ciudadanía con los más altos niveles de aprobación no solo en su entidad si no en el País entero

Sin embargo a la hora de emitir los sufragios los priistas mismos dividieron en muchos años sus votos y le dieron el sufragio a los alcaldes candidatos priistas y en el senado lo hicieron por Luis Fernando Salazar postulado por Morena.

En las Diputaciones le dieron el triunfo contundente a muchos candidatos a las alcaldias a los priistas y en las Cándidaturas a Diputaciones Federales le dió la espalda.

Está el caso de Patricia Cardona de Juaristi candidata de la Coalición PRI PRD y UDC a la diputación federal por el distrito 02 quien desde el primer día de Campaña se metió de lleno a su labor proselitista en el distrito más grande de todo Coahuila y a los cuales no dejó de visitar por más alejados que estuvieran durante el proceso electoral.

Sin embargo a la hora de la votación fue esa misma gente que dió su voto a Javier Borrego quien como Diputado Federal electo busco y logró la re elección sin siquiamera haber hecho una semana completa de campaña.

De muy buena fuente sabemos que Javier Borrego sin empacho alguno logro ganar sin hacer campaña y sin visitar absolutamente a nadie del distrito que hoy "representa".

SIN SORPRESAS

A pesar que mentes perversas juraban y perjuraban que el hoy alcalde electo Carlos Villarreal Pérez se posicionó siempre en tercer lugar de las preferencias de la ciudadanía el domingo pasado le dieron vuelta a la tortilla y de golpe y porrazo dejo muchas bocas cerradas.

Y es que quienes corrían esa especie, piensan o pensaban que decir una mentira cien veces se convierte en verdad se quedaron plasmados al ver que simplemente el aventar mentiras no les funcionó.

Carlos Villarreal Pérez demostró que con esfuerzo trabajo y sin caer en grillas baratas se obtiene lo que se busca obvio con estrategia e inteligencia y rodeado con gente valiosa que ayuda y apoya para obtener estos resultados.

Sorpresas??., No la sorpresa la tuvo quien vendió la idea de que tenían desde siempre el triunfo en la bolsa, esa si es la sorpresa, al final de cuentas la votación histórica que obtuvo Carlos Villarreal de casi 62 mil votos es motivo de que la contundencia tiene mucho que ver, y punto.

ARRASA JERICO

Quien se levanta como el gran ganador de la contienda del domingo próximo pasado fue el diputado Federal Jericó Abramo Masso quien fue el que sacó más votación y sin baranda se va al Congreso Legislativo de San Lázaro re.electo y con la mano en la cintura.

Con una votación histórica, Jericó Abramo Masso volvió a arrasar en el Distrito Cuatro con más de 107 mil votos.

De acuerdo a los resultados preliminares del INE que arroja una participación del 60 por ciento de los votantes en el sector, el futuro Diputado Federal demostró que con trabajo, llevando su propuesta casa por casa, la ciudadanía salió a ejercer su derecho al voto.

"Tengan por seguro que al llegar a la Cámara de Diputados cumpliré con responsabilidad, honestidad y humildad cada uno de los compromisos que hice con la ciudadanía", manifestó, "agradezco a cada una de las personas que ejercieron su voto y me dieron la confianza para representar y dar respuesta a sus intereses".

Abramo Masso expuso que de la mano de la gente llevará al pleno cada una de las iniciativas que diseñó para bien de todas y todos.