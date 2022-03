EVALUARÁN POR COMITÉS REGIONALES PROTOCOLOS DE SALUD A SEGUIR

Fue el secretario de salud de Coahuila Roberto Bernal Gómez quien dio a conocer que serán los Comités Regionales de Salud quienes decidan los nuevos protocolos y lineamientos en cuánto a las reglas existentes.

Lo anterior se da a relucir luego de que en diversos medios, sobre todo redes sociales que el Gobierno de Coahuila permitirá que se pueda andar sin cubrebocas en espacios al aire libre.

Sin embargo el secretario de salud aseguró que pese a los más bajos índices de contagios en base a las pruebas realizadas serán por regiones en dónde sus comités EVALUARÁN las medidas necesarias para continuar o modifica los protocolos de salud.

LA CASA POR LA VENTANA

Quien literalmente está haciendo su chamba como regidora del Ayuntamiento de Monclova es Gaby Garza quien ayer en conferencia de prensa anunció un programa de esos bien hechos para la Feria del Arte 2022.

La experimentada servidora pública anunció ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, muestras gastronómicas entre muchas otras creatividades más mismas que están coordinadas personalmente por Gabriela Garza.

La Feria del Arte será llevada a cabo del día 23 al 27 de Marzo y tendrá interesantes actividades para el público en general, desde menores de edad y hasta las personas de la tercera edad.

El majestuoso Museo Coahuila y Texas será la sede de esta importante Feria Cultural la cual está planeada para todos los gustos.

AH BáRBARA !!, LE SALIÓ EL BARRIO

Y pese a la dedicación, entrega y profesionalismo que la regidora Gaby Garza ha estado imprimiendo en este proyecto cultural, como siempre habrá quienes le jueguen las contras o simplemente hagan las cosas al revés.

Ahí está el caso de la autoproclamada "intelectual y culta" Bárbara Izaguirre quien justo antes de la conferencia de prensa se lució con sus modales y de manera grotesca se dirigió a reporteros que amablemente habían sido convocados por la regidora Gaby Garza.

La regidora ordenó se pusiera en el recinto una mesa con café, refrescos y aguas, así como galletas y otros productos comestibles.

Justo cuando llegaron los reporteros Bárbara sin decir : "agua va" les dijo sin más: " tengo órdenes de la regidora de invitarlos a un aperitivo, con eso de que ustedes siempre andan hambreados" lo cual ofendió a quienes la escucharon.

Fue una compañera de radio, quien tenía una galleta y refresco en mano quien disimuladamente lo regresó a la mesa y así sin decirle nada a nadie salió del Museo muy molesta pues asegura que se sintió muy ofendido.

Aquí el detallé no es el hambre de los reporteros, no es la facilidad que tienen algunos "servidores" públicos para hablar y meter en problemas no solo a sus jefes directos en este caso Gaby Garza, si no al mismo alcalde.

Fue en ese mismo departamento dónde Rolando Valle sin medir las consecuencias echó del recinto a los historiadores e investigadores, evento que trajo como consecuencia que fuera el mismo alcalde quien tuviera que remendar la relación que Rolando había pisoteado.

Aquí la que se "lució" fue Bárbara quien haciendo gala de no muy cultos modales emprendiera en contra de los reporteros, y conste fueros dos reporteros quienes me lo confiaron .