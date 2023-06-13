Excelente decisión

El que tuvo más que excelente tino en designar como sub director de Obras Públicas de Monclova al arquitecto Arturo Rodríguez fue el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado.

El médico amigo de los niños ya ha trabajado con el Arqui Arturo Rodríguez cuando el primero fue al alcalde de Ciudad Frontera y Arturo su director de Obras Públicas lo cual sin duda es garantía de que hoy juntos sigan haciendo las cosas como ellos lo saben, es decir, bien.

El actual director el joven cantante sin duda es un hombre bien intencionado pero tal vez es su juventud lo que le ha impedido hacer las cosas correctamente, tal y como dictan las reglas.

Jesús Ballesteros quien viene de padre emprendedor y trabajador no ha tenido el contacto suficiente en lo relacionado con la función pública y menos en los temas políticos pues después de egresar de la Universidad Anáhuac una casa de estudios para niños "bien" se fue directo al retiro artístico del programa de televisión llamado La Voz México lo cual lo mantuvieron alejado de la realidad de este terruño y por eso a un año y medio de fingir cómo director, dicen sus propios compañeros de trabajo no ha sabido atinarle absolutamente a nada.

Y creanlo aunque muchos ya ven como una cuña al Arqui Arturo es este señor oriundo de Frontera un hombre disciplinado que sabe trabajar, respetar jerarquías y obedecer órdenes de su jefe y amigo Mario Davila.

Lo que si queda claro es que seguramente el edil vio la imperiosa necesidad de poner orden en dicho departamento y creanlo para eso mando llamar a alguien con colmillo y pantalones para hacerlo.

POCA MAUSER

Criminal actitud de directivos del Cbtis 36 de Monclova, aulas sin climas,.con ventanas trabadas que no abren y más de 50 alumnos por salón.

Urge dejen de "pellizcarle" a los recursos procedentes de cuotas y arreglen, climas y agua....los baños son verdaderos chiqueros.

Por favor autoridades Municipales, Estatales y Federales tomen cartas en el asunto, solo se avientan la pelota argumentando que es Plantel Federal..... y si.....pero los que sufren son alumnos, seres humanos, Jóvenes Coahuilenses hijos de padres que pagamos impuestos de todos los niveles.....sean responsables.

Sin embargo y pese a las protestas de alumnos y padres de familia, la dirección del plantel sigue poniendo oídos sordos a los reclamos.

EN PUERTA RIB EYE FEST

Todo se encuentra listo para que la directiva del Club Acereros y el Ayuntamiento de Monclova pongan en marcha el ya tradicional Rib Eye Fest evento que convoca a los mejores parrilleros de la región donde ponen en práctica sus mejores técnicas del arte culinario.

El ayuntamiento que encabeza el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, en coordinación con el Club de Béisbol Acereros, se preparan para llevar a cabo la tercera edición del Rib Eye Fest, que se llevará cabo el 24 de junio, en la explanada del Estadio de Beis Bol, el evento se ha convertido en una tradición, donde incluso llegan expertos en asar carne en diversas variedades de distintos puntos de la región.

La regidora de Turismo, Arte y Cultura, Gabriela Garza Galván, dijo que el Rib Eye Fest es un evento importante para la ciudad, porque la carne asada, la parrillada y todo lo que conlleva este tipo de cocina, es algo típico de nuestra región, y dijo que podrían participar parrilleros de otras partes del país, como sucedió en la edición 2022.

Como ha sido siempre, la funcionaria aseguró que el concurso será de buen nivel, porque los equipos participantes están formados por expertos en la parrilla que han concursado en distintas parte del país, y serán evaluados por experimentados parrilleros; cabe destacar que la carne será de primerísima calidad, todos recibirán los mismos cortes y ganar dependerá de la forma en que la preparen.

Este año se contará con la presencia musical de reconocidos grupos, juegos mecánicos, rifas y muchos más; Gaby Garza informó que el año pasado participaron 50 parrilleros y se espera que este año se supere el número, “Y si en el 2022, los resultados fueron excelentes, en esta edición 2023, se tienen que superar”, señaló.