Falta de respeto

A poco más de cinco meses de que el hoy Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solis entregué la estafeta a su sucesor Manolo Jiménez Salinas pudo constatar el viernes pasado en San Buenaventura que poco a poco los come lonches se están perdiendo.

Acostumbrados a estar en todos lados con o sin invitación y haciendo filas a los lados como edecanes de quinceañera con el único afán de "ser vistos" por el "jefe" hoy brillaron por su ausencia, y créanme no estuvieron por otro motivo de que saben que MARS ya va de salida.

Así es y si no me creen mañana miércoles día en que el Gobernador electo Manolo Jiménez Salinas regresa a la región a agradecer a los electores su triunfo esas mismas rémoras harán presencia para besar ahora la mano de quien gobernará Coahuila los próximos seis años.

El viernes pasado Hugo Lozano recibió en el Rib Eye Fest al aún mandatario Coahuilense quien llego con dos o tres personas y aquí se reunió con otras cuatro más con quienes hizo equipo para preparar la carne asada.

Y fue ahí donde pudimos constatar la poca lealtad que muchos le profesaban pues a diferencia de otras ocasiones hoy no hubo esa turba de besamanos que se amontonaban a su paso buscando la mirada, el abrazo, el saludo.

Pasan los años y aquella histórica frase de "el Rey ha muerto, que viva el rey" sigue dando mucho de qué hablar, y aunque el Gobernador aún tiene 5 meses y dos semanas con dicho cargo aquellos “lamebotas” y soflameros que p

Lo adulaban, poco a poco se están ya replegando en torno a quien será el rey.

SE ESTRENA COMO GOBERNADOR ELECTO

Quien ayer tuvo su primera aparición como Gobernador electo de manera oficial y público fue Manolo Jiménez ya quien la mayoría de los que votaron el pasado 4 de junio eligió como Gobernador de esta entidad.

El evento público junto al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fue en Torreón y fue en una junta del Consejo Técnico de Vigilancia COVID en dónde autoridades de todos los niveles de coordinan para que esté mal no siga avanzando pues aunque es evidentemente que existe un control sobre la pandemia no se puede bajar la guardia pues aún siguen casos vigentes.

El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que ya inició la etapa de diagnóstico en los diversos temas prioritarios del Estado rumbo al proceso formal de transición, y que en los siguientes meses llevará a cabo mesas ciudadanas de trabajo para la construcción del plan ejecutivo.

Así mismo, agradeció al gobernador Miguel Ángel Riquelme la apertura y coordinación para llevar a cabo este proceso, y refrendó su compromiso de continuar con todo lo bueno que tiene Coahuila y al mismo tiempo innovar y cambiar lo que haya que mejorar.

"Por invitación del gobernador Miguel Ángel Riquelme asistimos al Subcomité Técnico de la región Laguna donde escuchamos las diferentes exposiciones e hicimos el compromiso de seguir trabajando en equipo entre la sociedad y el gobierno. De igual manera platicamos sobre el cronograma de la transición donde vamos a construir el Plan Ejecutivo que iniciaremos a partir de Diciembre de este año", señaló.

BUSCA MARIO DAVILA INCENTIVAR LA TRANSPARENCIA

La Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas realizó una reunión en el Museo de Coahuila y Texas para presentar las bases del concurso Premio Estatal de Contraloría Social.

El objetivo de este certamen es incentivar y reconocer las mejores prácticas de los Comités de Contraloría Social y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el ámbito de la Vigilancia Ciudadana en la gestión pública, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante la reunión, Gaby Herrera, encargada del Voluntariado Coahuila, resaltó la importancia del concurso para las OSC, ya que a través de los premios pueden obtener recursos para sus causas.

Se informó que la convocatoria está abierta a todas las OSC y Comités de Contraloría Social de Coahuila interesados en participar, y se evaluarán las prácticas y propuestas que fomenten la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos.

Este concurso busca fortalecer la colaboración entre la sociedad civil y las autoridades para construir un gobierno más transparente y responsable.