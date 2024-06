HABEMUS SENADOR

Pese a las críticas, patadas por debajo la mesa, traiciones y más grillas, ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) le dió la constancia como Senador al ex gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solis.

El ex mandatario y su suplente llegaron puntuales a la cita que habían concertado con el INE acompañados de sus más cercanos colaboradores, al final Miguel Ángel Riquelme Solis aseguro que desde el senado seguirá fortaleciendo Coahuila para que de la mano con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas la entidad siga siendo ejemplo de prosperidad, desarrollo y Seguridad.

RESPIRANDO POR LA HERIDA

Quien al parecer le dolió y mucho la contundente derrota propinada por el priísta Carlos Villarreal Pérez es a la ex candidata de Morena Claudia Garza del Toro quien busca no quien se la hizo si no ahora quien se la va a pagar.

Y es que Garza del Toro siguió erróneamente el canto de las sirenas y se dejó envolver por dos o tres sátrapas de la política que aseguran le saben de lado a lado el Tena de la grilla y el camino al triunfo.

Sin embargo la mujer jamás se puso a revisar los trabajos proselitistas y la estrategia electoral y ahí están las consecuencias.

La semana pasada el viernes para ser exactos aseguro que con la Mayoría en el Congreso Federal y el Senado MORENA tiene un plan para erradicar los Institutos Electorales Estatales pues asegura son entes que solo sirven al PRI y al dinero.

La velada amenaza que hace Claudia Garza del Toro sale de una mujer enojada por su derrota obviamente pero lo que debería checar la mujer es su trabajo, sus antecedentes y su popularidad la cual se vio reflejada a la hora de contar los votos.

De igual forma hay que recordarle a CLAUDIA que a pesar de esas amenazas lo que parece ignorar la mujer es que las contiendas electorales se ganan con votos y punto.

Hoy debería de ponerse a pensar Claudia que su candidatura sirvió solo de trampolín para algunos grillos que solo la usaron para ganar espacios como Plurinominales y de ahí y en fuera poco muy poco les importo la campaña pues ellos estaban ya más que asegurados.

BIOSEGURIDAD Y AGROECOLOGÍA EN UAC

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico (CIJE), en colaboración con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), invita a los Talleres "Bioseguridad integral y transición agroecológica: Elaboración de bioinsumos en el sector agroalimentario" el próximo 10 y 11 de junio de 2024 en Viesca, Coahuila.

El propósito de estos talleres, es prevenir y disminuir los riesgos ambientales, sociales y culturales asociados al uso de cultivos genéticamente modificados y plaguicidas altamente peligrosos, y está dirigido a población de los ejidos de la región, productores de dátil, melón y sandía, estudiantes de educación básica, comunidad universitaria y público en general.

Las actividades iniciarán el 10 de junio de 2024 a partir de las 9:30 horas en las instalaciones del CIJE ubicadas en calle Hidalgo S/N, Colonia El Tinaco en Viesca, Coahuila; la jornada comenzará con la presentación del proyecto CONAHCYT-RENAJEB-2023-17 "Construcción Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila", a cargo del Dr. Cristian Torres León.

A las 10:00 horas se impartirá la charla "Bioseguridad Integral de Organismos Genéticamente modificados (OMG´S) para la producción de alimentos sanos", a cargo de la Dra. Patricia Gómez Zárate; a las 10:30 horas se realizará el Taller "Bioseguridad participativa: Identificación de situaciones de riesgo en la producción de alimentos, a cargo de la Dra. Patricia Gómez Zárate.