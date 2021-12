INVITA COAHUILA A CUMPLIR PROTOCOLOS EN REUNIONES SOCIALES POR TEMPORADA DECEMBRINA

Tras los acuerdos que se llevan a cabo en el Subcomité Técnico Regional Covid-19, el Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas en La Laguna continúa invitando a la población a conservar los protocolos en las reuniones sociales para disminuir los riesgos de contagio en esta temporada decembrina.

Luis Morales Cortés, titular del el Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, comentó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís les instruyó a actuar como si el Omicrón ya estuviera aquí, eso se traduce en que no se relajen las medidas.

"Que no relajemos las medidas, que los operativos conjuntos Estado y Municipios continúen, que el ´Cero Tolerancia´ regule las actividades que se realizan en comercios establecidos como restaurantes, bares y similares, así como en quintas y salones de eventos sociales", dijo.

Recordó que el acuerdo de esta semana en el Subcomité fue hacer un llamado a la consciencia social para que las reuniones alusivas a la época sean pequeñas y entre la familia.

Por tanto, señaó, hay quienes sí prefieren reunirse en un comercio establecido, como un restaurante o un bar, pero también están detectando como autoridad que la gente está optando por congregarse en casas.

Sugiere: "Ante estos casos y que muchos de ellos ya siguen las sugerencias, que mínimamente tengan gel anti bacterial y un termómetro".

"Pues si bien es familia, a veces acuden personas que no son propias de su burbuja social".

El servidor público comentó que esto siempre y cuando vayan exceder el decreto vigente de que no debe haber reuniones sociales de más de 15 personas en un domicilio particular o en la vía pública.

CUMPLE DIF COAHUILA CON LA TRANSPARENCIA: TIENE 97.7 DE CALIFICACIÓN ANTE EL ICAI

En la evaluación del tercer trimestre del presente año, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, con sustento en el documento ICAI 4845/CP650/2021, calificó al DIF Coahuila con 97.73 en cumplimiento en esa materia, informó Roberto Cárdenas Zavala, Director General de la dependencia.

"Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que damos cumplimiento de forma actualizada y puntual a la ley en la materia", señaló.

"Atendemos de forma oportuna las disposiciones que establece el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y, de la misma manera, tenemos toda la apertura para ciudadanos y organismos de la sociedad civil para compartir nuestra información conforme a lo que la Ley establece".

El ICAI revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente, para evaluar el cumplimiento del capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dicho capítulo estipula que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público la información regente a la transparencia de manera proactiva, lo que implica que el sitio web cuente con un vínculo de acceso fácilmente identificable y accesible, con información confiable, completa y oportuna.

Además, el ICAI verifica que el lenguaje utilizado sea claro y que facilite la comprensión de las personas que consulten el sitio web en materia de transparencia.

RECONOCEN APOYO EN JUSTA DEPORTIVA

El alcalde Alfredo Paredes López, acompañado por la presidenta del DIF, Pamela Garanzuay de Paredes y el alcalde electo Dr. Mario Dávila Delgado, reconocieron la labor altruista de los velocistas que participaron en el 21 K, en noviembre pasado, y que dividieron los recursos obtenidos para apoyar causas nobles, entre ellas la donación de recursos para apoyar el sostenimiento de la casa hogar, Alba Moreira.

El jefe de la comuna dijo que los más de mil 600 corredores que participaron en el pasado 21 K, dieron fe de los lugares que hoy tiene Monclova para presumir, y que han hecho que Monclova cambie, pero no solo en lo físico, también ha cambiado la forma de pensar de los monclovenses.

En ese sentido señaló que ahora se ven cientos de jóvenes, niñas y niños, activándose físicamente "Y en estos tiempos difíciles de la pandemia nos queda claro que, si no hacemos ejercicio no seremos ciudadanos fuertes, y en Monclova no hay excusa para no hacer deporte", dijo.