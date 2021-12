INVITA MARS A CELEBRAR REUNIONES PEQUEÑAS Y EN FAMILIA EN TEMPORADA DECEMBRINA

En la septuagésima sexta reunión de Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que Coahuila está, de nueva cuenta, en Semáforo Epidemiológico Verde, lo que es un trabajo en equipo, región por región.

"Hemos visto que la fórmula funciona. Aunque ya mucha gente tiende a evadir los protocolos, pero seguimos como autoridades cuidando que esto no suceda", señaló.

Advirtió que los resultados de la actividad previa, por ejemplo, Las Reliquias, las alusivas al día 12 de diciembre, se sabrán próximamente.

Riquelme Solís recordó que desde las festividades del 15 de septiembre, el Día de Muertos y la realización de los juegos de futbol profesional, en Torreón, la tendencia ha sido la misma en Coahuila: se sigue manteniendo con cifras manejables y que demuestran que la vacuna está haciendo su efecto.

En ese sentido, indicó que un factor más que ha permeado positivamente entre la población, es que ya se ha aplicado un 50 por ciento de la vacuna contra la influenza.

"Entonces no necesitamos volver a cerrar nada; controlar sí, pero cerrar no", comentó, al tiempo de reiterar que estas actividades de aperturas económicas no han sido las que se traducen en contagios, sino las reuniones sociales en las que la ciudadanía relaja sus protocolos.

Con respecto al empleo, el Mandatario estatal señaló que noviembre y diciembre, a pesar de ser complejos, para La Laguna y Coahuila fueron positivos.

Miguel Riquelme hizo un llamado a los alcaldes electos de la región para que continúen siendo partícipes de este Subcomité una vez que arranquen sus periodos, y que se siga trabajando de forma coordinada en todos los ámbitos y temas de interés común.

PAREDES RECONOCE TRABAJO DE SU EQUIPO FUE OARA BENEFIAR A LA POBLACIÓN

El alcalde Alfredo Paredes López, se reunió a las 7:00 de la mañana con el equipo que conforman el departamento de Desarrollo Social, para gradecer la importante participación que tuvieron en esta administración, porque todas las acciones que estuvieron encaminadas para el apoyo de los ciudadanos, fueron ejecutadas con responsabilidad y mucho profesionalismo.

Dijo que los programas que fueron puestos en marcha por Desarrollo Social, durante los cuatro años, dejaran marcado un importante precedente, luego de analizar los resultados que registran un beneficio a través de miles de monclovenses, que se vieron favorecidos con alguna de las acciones de apoyo.

Tan solo en el programa municipal de Materiales a Bajo Costo, se alivianó en su economía familiar a más 9 mil familias, y a pesar que solo quedan poco más de 15 días a esta administración, se continúa trabajando en los comedores comunitarios y en los centros comunitarios.

Ovidio Cuellar, director de este departamento, dio a conocer que fueron 12 los programas que se realizaron en estos cuatro años, y que todos fueron diseñados para ayudar a la comunidad desde varios frentes, como el programa Alimenticio para el Adulto Mayor, los mercaditos que se llevaron a las colonias resultando este programa, todo un éxito.

LA INVERSIÓN SIGUE FORTALECIENDO COAHUILA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró la compañía Transporte Empresarial del Norte (TEN), que servirá para fortalecer esta región que ha recuperado su empleo, por ejemplo, con un superávit del 40 por ciento de lo que se perdió en la pandemia, aseguró el Mandatario estatal.

Riquelme Solís explicó que la generación de empleos en Coahuila durante este tiempo se tornaba muy complejo, pero que Coahuila es una de las entidades que más se ha recuperado en este rubro.

"Lo primero que pide una empresa cuando confía en invertir, es ver los indicadores de desarrollo económico, además de la movilidad que se tiene al interior de las zonas industriales", señaló.

Comentó que las unidades de reciente modelo que hoy se ponen al servicio de la industria y las empresas, tanto de las que ya están asentadas como las que piensan instalarse, le dan "un plus" en particular en La Laguna.

"La profesionalización de sus choferes viene a sumar, dentro de la oferta que tiene esta franja, para concretar nuevas fuentes de trabajo e impulsar la inversión extranjera", aseguró.

Miguel Riquelme expresó que el armado de los autos eléctricos promete mucho para Coahuila y para cada una de sus regiones, lo que también puede ser aprovechado con lo que hoy se inaugura en Torreón.

"En la competencia que se tiene el transporte, la oferta es el mejor servicio, los mejores transportes y los choferes capacitados. Me da mucho gusto presenciar este momento, dar testimonio de que hay empresarios que le apuestan a la Comarca Lagunera, pero es gracias a la unidad de la entidad", indicó.

El Gobernador expuso que hoy se da una muestra de lo que se tiene en el estado, del esfuerzo que se hace y de la apuesta de personas de Torreón por brindar autobuses que se preocupan por el medio ambiente.

Asimismo, Riquelme Solís advirtió que verá próximamente a dos empresas que esperan instalarse en la región, por lo que está esperanzado en traer buenas noticias en el corto plazo para La Laguna.

Por su parte, el accionista de la empresa, Arturo Ortiz agradeció a las autoridades presentes, a sus clientes, amigos, transportistas y colaboradores.