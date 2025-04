La Seguridad De Coahuila De Nueva Cuenta En El Top 5 Nacional

Coahuila tiene dos municipios dentro del TOP5 a nivel nacional de mayor percepción de seguridad, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por lo que Piedras Negras se mantiene como la frontera más segura del país, así como Saltillo como la capital mejor evaluada en materia de seguridad.

Además, estos indicadores son el resultado de la coordinación y trabajo conjunto entre la Policía Estatal, las policías municipales, las Fiscalías, el Ejército Mexicano,.la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, quienes mantienen acciones conjuntas para mantener a Coahuila seguro y en orden.

Coahuila es un estado seguro, un estado con voluntad política para trabajar por la paz y tranquilidad de los coahuilenses.

DE VACACIONES AL CABO NO HAY JEFE

El que dicen anda de vacaciones aunque no sabemos en dónde es el Obispo de Saltillo Hilario González quien aseguran que aunque la noticia la recibió en alguna playa sigue bronceandose de lo lindo, y como no tiene jefe pues ya va camino al más allá, pues a darle gusto al gusto al fin y al cabo no hay quien le estire las orejas.

La verdad es que no sabemos si continúa en su periodo vacacional pero de que no a dado señales de vida no las ha dado lo cual hace suponer que simplemente prefirió llorar la muerte de Francisco Bergoglio allá donde nadie lo vea.

Ya todos los Obispos del mundo se han pronunciado públicamente sobre el lamentablemente deceso del sumo Pontífice a dos días de su muerte, sin embargo Hilario no ha dicho ni Pio.

TRAS LA MUERTE DEL PAPA, QUE SIGUE.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco inicia un ritual centenario que implica realizar juramentos sagrados por parte de los cardenales que eligen a un sucesor, perforar las papeletas con aguja e hilo después de contarlas y luego quemarlas para producir humo blanco o negro que indica si hay un nuevo líder para los 1,300 millones de católicos del mundo.

La elección está envuelta en secretismo y a los cardenales se les prohíbe comunicar al mundo exterior lo que ocurrió durante la votación en el cónclave, que se lleva a cabo detrás de las paredes con frescos de la Capilla Sixtina.

San Juan Pablo II reescribió las regulaciones sobre las elecciones papales en un documento de 1996 que sigue vigente en gran medida, aunque el papa Benedicto XVI lo enmendó dos veces antes de renunciar.

Esto es lo que sucede cuando un papa muere o renuncia, un período conocido como "sede vacante".

Si un papa fallece, el camarlengo debe certificar la muerte y sellar el apartamento papal. Él mismo dirige las tareas administrativas y financieras de la Santa Sede hasta que asuma el liderazgo un nuevo papa.

El puesto principalmente ceremonial de camarlengo lo desempeña actualmente el cardenal Kevin Farrell, un estadounidense de origen irlandés que hoy lidera la oficina de laicos del Vaticano.