La nacionalización de AHMSA único camino

El economista Florencio González Alonzo, reitera que la única salida clara para AHMSA es con la intervención del Gobierno Federal que nacionalice la siderúrgica y le inyecte los millones de pesos que se requieren para su reactivación de lo contrario no será posible el rescate.

"Solo es cuestión de analizar el panorama la deuda que arrastra suman miles de millones de pesos, mientras que el precio de la acerera es inferior, entonces nadie le va meter dinero malo al bueno, eso es una realidad y aunque haya quienes opinen lo contrario el tiempo pondrá las cosas en su lugar" señaló.

Dijo que aunque mucho se ha dicho y manejado en el sentido de que si hay grupos interesados hasta la fecha ni en una sola ocasión se ha mencionado nombres todo indica que la intención es seguir manejando el proceso legal con el supuesto de que si se puede rescatar.

Pero desde su punto de vista no hay manera, solo que el gobierno federal la nacionalice e inyecte los recursos que se requieren, sería una acción por justicia humanitaria tomando en cuenta que miles de familias siguen con serios apuros económicos puesto que no se atienden las peticiones.

En ese mismo sentido la verdad que es triste ver la reacción en las redes sociales, siguen tercos culpando a Leija, y se les olvida que en Minosa se vive el miso problema, incluso en Hércules, la Perla y Cerro del Mercado abandonados por completo ni siquiera información les hacen llegar.

A pesar de que se les ha dicho que el golpe era del gobierno federal y que nada ni nadie detendría la paralización de la empresa aún hay quienes solo ven lo de AHMSA y se les olvida las minas, esas en donde el Sindicato Minero es titular de los Contratos Colectivos de Trabajo.

Cuando en realidad hay buena vibra y opinión no hay duda que se es objetivo en los señalamientos, se analizan todos los entornos para no juzgar a la ligera y como dicen los que conocen mientras el Gobierno Mexicano no reaccione será imposible conseguir resultados positivos.

Se entiende la desesperación pero también es cierto muchos de los que opinan no son ex trabajadores de AHMSA, lo hacen para meter odio y seguir con este clima tan dañado en todos los aspectos, lo que se requiere es entender las cosas entre las que la reactivación de la fuente de trabajo está lejana.

En otro tema por los años que transcurrieron desde la privatización de AHMSA a la fecha, hay ex obreros que ya pasaron a mejor vida, por esa razón la lucha va encaminada a conseguir que en la lista de beneficiados con el apoyo de 80 mil pesos se incluya a familiares directos.

Juan Antonio Rubalcaba Oviedo, dirigente del movimiento del cinco por ciento dijo que es de elemental justicia social incluir a los familiares, eso incluye a hijos, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos también falleció la esposa entonces solo quedan los hijos a quien beneficiar.

"Esa será una petición que vamos a presentar ante autoridades con quienes negociamos el apoyo humanitario, es correcto que se beneficie a los hijos de los ex compañeros que murieron es un derecho que se debe respetar y es por donde empezamos a transitar con autoridades" señaló.

Indicó que desconoce el número de ex obreros que ya fallecieron pero para eso se va armar una lista, si todavía hay viudas o uno de sus hijos, acerque anotarse y ser incluido, eso incluye a los que viven en la región carbonífera en donde también empezó a crecer el ánimo por participar.

Nos leemos mañana..