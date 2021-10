LA UNIÓN ES LA FORTALEZA DE COAHUILA: MARS

Ante la presencia de mandos militares, alcaldesas y alcaldes, tanto en funciones como electos, así como miembros del Gobierno Federal y Estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en esta ciudad.

El Mandatario estatal señaló que es crucial para los alcaldes que van a iniciar su Administración que sepan cuáles son los indicadores, mientras que a aquellos que van a dejar el cargo, los invitó a que aceleren acciones antes de cerrar en materia de seguridad.

Indicó que es trascendental relevar el armamento, las patrullas y continuar con la capacitación de todos los cuerpos de policía de la entidad, entre otros aspectos; a los alcaldes los exhortó a separar recursos e invertir en este rubro.

"En Coahuila tenemos un modelo que ha funcionado y ha funcionado bien; por ejemplo el Mando Especial de La Laguna, que es una estrategia diferente a otras regiones, pero así se irá revisando por región", dijo, "lo que permitirá tener una estrategia para que Coahuila siga avanzando".

Reconoció que la coordinación de esfuerzos ha permitido impedir la entrada de la delincuencia organizada, al recordar que el intento en Villa Unión fue repelido por las Fuerzas Armadas y las estatales, gracias a que en las regiones Norte y Manantiales se tenían elementos de reacción.

"Esa unión de esfuerzos es nuestra fortaleza, si no hay una comunicación de todas y todos, no se logra", e hizo un llamado a quienes serán los encargados de Seguridad desde el próximo 1 de enero del 2022, a que se preparen, a que no estén experimentando.

A las y los próximos Presidentes Municipales los invitó a realizar reuniones semanales para fortalecer este tema, ya que sólo así se puede contener una situación de crisis, y les reiteró que cuentan con su respaldo y el de su Administración.

Riquelme Solís expresó que seguirán mejorando el marco jurídico, pues es una garantía para todas y todos que los detenidos sean sentenciados, acciones que han hecho a la entidad mejorar el Estado de Derecho.

INVITA CULTURA COAHUILA A VISITAR ´MARKETPLACE CULTURAL´

La Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) invita a la ciudadanía a visitar vía virtual el "Marketplace Cultural", estrategia inaugurada a principios de este año con el objetivo de apoyar a la comunidad artística.

En ese contexto, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, destacó que esta opción cultural ha crecido y se mantiene como una gran alternativa de promoción y difusión de los trabajos de la comunidad artística coahuilense.

"Desde el inicio de la pandemia hemos puesto nuestras redes sociales al servicio de la comunidad cultural coahuilense", dijo, "de tal manera que ´Marketplace Cultural´ se ha convertido en una ventana para los consumidores y un gran aparador para las y los artistas coahuilenses".

García Camil agregó que la convocatoria se mantiene abierta para todos aquellos que quieran compartir algún producto o servicio.

"Seguimos invitando a todos los creadores que tienen algo que compartir y desean poner a la venta mediante el apartado de ´Market Place´, de la página de Facebook de la Secretaría de Cultura, a que se pongan en contacto", detalló.

RECONOCE COAHUILA TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL CAMPO

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís reconoce sus esfuerzos en el agro de Coahuila porque son ellas quienes impulsan su desarrollo.

El Secretario de Desarrollo Rural del Estado, José Luis Flores Méndez, explicó que la población femenina se ha sumado de manera importante y progresiva a esta actividad.

Recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó en diciembre de 2007 el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en reconocimiento a su papel decisivo en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

"El campo es muy importante para el gobernador Miguel Riquelme, y más aún sus mujeres, por su importante labor dentro del hogar y su compromiso que tienen con su comunidad", dijo el titular de la SDR.