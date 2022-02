LUCES ROJAS

En donde al parecer los dirigentes del tricolor están cambiando las estrategias para poder hacer que su innegable aspirante a la Gubernatura de Coahuila penetren sin contratiempo.

Y es que aquella acción política de reunirse nada mas con vetustos y nada bien vistos ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios así como empleados no está funcionando.

Los que dicen saben de ´pe a pa´los asuntos de la grilla local aseguran que la Dirigencia del PRI jugó como siempre a moverse con sus "cuadros distinguidos" y con empleados los cuales más que convicción lo hacen por conveniencia.

Dicen igual que tras evaluar los resultados de esas estrategias han detectado que los avances han sido tan nulos que los obliga a cambiar las acciones.

Incluso hay quienes van más allá y aseguran que antes de encender los focos rojos están motivando a cambiar las formas.

Ante ello para cambiar el estilo de hacer Política se está regresando a sus orígenes y regresar a las bases, a las colonias, a las calles, a la casa de aquellos liderazgos naturales que han hecho ganar elecciones.

Me dicen que bajo este esquema están echando mano de gente que le sabe, que conoce las colonias y las calles y se habla de tú con los líderes naturales del priismo de a pie: Samuel Rodríguez.

El Tamaulipeco adoptado como Coahuilense regresó a Monclova en primera instancia a saludar a sus amigos, a retomar las bases a darle crédito y mérito a quienes realmente lo merecen para ganar confianza, esa confianza y trato que hace ganar elecciones... Tiempo al tiempo.

MAL SE ESTA VIENDO

El que de plano se está viendo mal para la foto y peor para el video es el ex alcalde de Monclova Jorge Williamson Bosque quien además está casado con la ex diputada local priista Josefina Garza, y es que a pesar de seguir cobrando como delegado de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno de Coahuila y tener a su lado a un grupo político con el que "opera" no es capaz de meter a ese grupúsculo en cintura.

Resulta que ex magnate quien en las fotos revela y presume su priismo y ser líder moral de un grupo de personas que en su gran mayoría fueron parte de sus gentes con las que "gobernó" Monclova allá en lo oscurito hacen travesuras que lo dejan muy, pero muy mal parado.

Y es que para nadie es un secreto que Williamson Bosque tiene entre su selecto grupo a quienes se sirvieron con la cuchara grande cuando fueron funcionarios de una administración que el mismo Williamson presidió apoyado por el PRI.

En ese grupo figuro el entonces Tesorero Raúl "el cacho Saldaña" quién siempre ha sido y será así revelan las fotos que postea en redes sociales como persona políticamente afín a Williamson Bosque.

Peroooo resulta que esos baños de agua tricolor (conste, no los baños que se daba cuando fue tesorero) son sólo para la foto pues en la realidad el amigo "Cacho Saldaña" anda duro y dale apoyando a Morena.

Dicen los que tienen acceso que el perfil de Raúl Saldaña parece portavoz del lagunero Ricardo Mejía Berdeja pues se la pasa haciendo talacha política en favor del lagunero.

Me cuentan en ese mismo tenor que existen otros ex colaboradores de Williamson Bosque están en iguales condiciones, acuden a "apoyar" a su líder y amigo Jorge en reuniones priistas, pero su corazón late y está comprometido con aspirantes de Morena, aquí la duda es que Jorge Williamson lo sabe, se hace el que NO sabe.... O hay valores entendidos???

CLAUSURA COAHUILA EL CONGRESO ESTATAL DEL DEPORTE 2022

Con la instalación del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte 2022, cerró con broche de oro el Congreso Estatal de Cultura Física y Deporte, mismo que se llevó a cabo en este Pueblo Mágico

Durante dos días, los más de 60 asistentes a este congreso participaron en las diferentes conferencias y actividades programadas, así como en la instalación del Sistema Estatal, que tiene la finalidad de planear, programar y realizar acciones en materia de cultura física y deporte en la entidad.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos del INEDEC, Juan Antonio Vera Soriano, fue quien dio fe y atestiguó el correcto proceso para la instalación de este Sistema.

En este Congreso Estatal, 35 municipios de Coahuila tuvieron representación, y fueron los asistentes de cada región quienes propusieron a los nuevos representantes del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.