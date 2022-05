POLVADERA

Todo verdadero deamauser causo el día sábado el es dirigente del PRI Coahuila Samuel Rodríguez Martínez profesor el quien palabras más palabras menos se dijo molesto por no haber Sido convocado al consejo político de lo que muy pronto podría ser si es partido.

Y es que el también ex legislador critico que en dichos eventos se este dejando fuera a mucha gente que es o era parte del ex partidazo e hizo para rematar alusión a una frase del aspirante a la Gubernatura por Morena, "acá si hay lugar" frase que usa seguido Ricardo Mejia Berdeja.

Samuel más tardo en el comentario de su molestia en la red social Facebook cuando de inmediato empezo a tener decenas y cientos de compartidos comentarios y likes de personas de todos los rincones de Coahuila.

CONSEJOS POLÍTICOS PRIISTAS EN TERAPIA INTENSIVA

Hay un dicho que si eres, gordo feo y sin amigos no puedes darte el lujo de ser odioso, y al parecer en el PRI no han entendido eso pues luego de ser en los últimos años un instituto político rechazado, señalado y muy desgastado no pueden darse el lujo de ponerse los moños.

Y es que al parecer dicho partido está destinado a recibir a los que cobran o están en nómina de gobiernos priistas de ahí la "lealtad" pues siguen empecinados en hacer las cosas al revés.

Así quedó demostrado este fin de semana en dónde se llevaron a cabo consejos políticos municipales y los únicos que atendieron el llamado fueron los funcionarios de gobierno pero la gente que hace fuerte al PRI con su voto no fueron convocados pues solo un grupusculo de gente que cobra como servidores públicos son quienes siempre están ahí manipulando los restos de lo que del PRI queda.

Es verdaderamente una vergüenza ver cómo los pocos funcionarios públicos que tiene el PRI incrustadas en diferentes nóminas son quienes asisten y se apoderan de ese partido y la gente que da la cara el día de las elecciones jamás las toman en cuenta.

FELICITA SARACHO A ESTUDIANTES

El Día del Estudiante en México está dedicado a los jóvenes que lucharon para que la universidad fuera participativa, incluyente y autónoma.

Se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante, en conmemoración al movimiento estudiantil de 1929, que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía.

En Coahuila, el Secretario de Educación del Estado, Francisco Saracho Navarro, felicita a los estudiantes desde nivel secundaria hasta educación superior por seguir creciendo en conocimiento, y espera que su esfuerzo los lleve a alcanzar el más alto desarrollo de sus capacidades y ser los mejores ciudadanos.

Reconoce los retos y desafíos que han tenido que sortear, desde lo financiero hasta lo emocional, acrecentados en estos difíciles tiempos por la Pandemia de Covid-19.

Estas circunstancias incentivaron una mayor imaginación, creatividad y puesta en práctica de acciones que fomentan la mejora continua, y aseguran una mejor calidad en la educación.

"En Coahuila", aseguró el funcionario estatal, "se forman personas bien capacitadas para tomar decisiones y con las habilidades necesarias para resolver problemas que beneficien a toda la sociedad".

Destacó la importancia de los estudiantes para el avance de nuestro estado en áreas de oportunidad en asuntos sociales y la economía, previstos en el Plan Estatal de Desarrollo, establecido por el gobernador Miguel Riquelme Solís, con base en las políticas marcadas en materia educativa para el crecimiento y pleno desarrollo de los ciudadanos en toda la entidad.