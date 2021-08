PARA MI GOBIERNO, LAS OBRAS PRIORITARIAS SON LAS DEL ORDEN COMUNITARIO: MARS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, junto al alcalde José María Morales Padilla, entregaron la remodelación de la Plaza y el Centro Comunitario "El Mirador", en la colonia del mismo nombre, en que se aplicaron 4.2 millones de pesos dentro del programa "Vamos a Michas".

"Para el Gobierno del Estado, así como para los municipios, las obras prioritarias son aquellas de orden comunitario con las que se beneficia todo un sector poblacional, como estas que hoy entregamos", manifestó Riquelme Solís.

Señaló que gracias a la coordinación que existe con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe se han podido hacer muchas obras en beneficio de sus habitantes.

Aseguró que dentro de la tercera oleada de contagios por Covid-19, Coahuila tiene indicadores equilibrados que le permiten seguir tomando decisiones para continuar con su reactivación económica y de otros sectores, como el educativo.

En ese sentido, subrayó que su Administración seguirá evaluando la evolución de la pandemia en las próximas semanas para poder tomar las mejores decisiones en cuanto al reto que presenta el regreso a clases presenciales.

El Mandatario estatal señaló que con el trabajo en conjunto con los municipios se han podido subsanar muchas de las necesidades de la población, como en Ramos Arizpe, ciudad en la que se trabaja por sus habitantes, por la industria y por el empleo.

"Sólo en este año hemos anunciado 10 proyectos de inversión; siete de ellos son nuevos, nuevas fuentes de empleo para Ramos Arizpe, y otros tres más son de expansión, pero que tienen una representación especial en la inversión extranjera que capta Coahuila", recordó Miguel Riquelme.

Que Viva Monclova!!!

No me cansare de decir : Esta es mi tierra, mi hogar mi templo, el lugar que me vio nacer y el lugar que me vera morir.

Bendita tierra de hombres y mujeres forjados en los mas infernales calores con el sol en la espalda y también en frios y helados inviernos que nos congelan los huesos.

Aqui es el lugar donde la cerveza sabe mas sabrosa que en otras partes del mundo, aquí no hay amigos, hay compadres, es el lugar donde somos los Tios de los hijos de nuestros amigos.

Monclova es el lugar donde los fines de semana en todos los hogares sale humo del patio donde chilla la parrila, en donde se cocina carne asada, discada o elotes, si no hay ese ritual, es un fin de semana perdido.

Monclova donde las tortillas de harina son un tesoro, donde podemos perdonar todo, y regresar a donde nos traten mal, pero jamás regresaremos ni perdonaremos a un negocio donde no saben hacer tortillas de "yeso".

Los molcajetes, los frijoles, la barbacoa, las carnes asadas y discada son parte de nuestra identidad y eso nadie lo puede negar.

Tierra calurosa, tierrosa y muy liosa por sus hombres de ideales radicales y sensibles, de gente valiosa honrada y sencilla.

Te quiero. Monclova y se que quien se ha ido esta recordandote con cariño, con amor y con la esperana de algún día regresar a este bello terruño.

Fuimos capital de Coahuila y Texas, no gozamos de privilegios como otros municipios y hasta rezagados nos sentimos a veces, pero saben que, Monclova y los monclovenses son gente valiente y de honor por que tenemos el alma de acero y cuando los monclovenses se unen grandes cosas suceden.

Gracias Monclova por haber nacido en ti, por recibirme, por cobijarme con este sol, por formarme en tus tierras y por alimentar mi espíritu con el recuerdo de mujeres y hombres valientes, FELICIDADES, TE QUIERO MONCLOVA.

ADIÓS

Marifer.... Te has convertido en un Angel, las niñas como tu se quedan en el corazón y recuerdo de toda la comunidad que te conoció y miles que sin conocerte oraron por ti.

Descansa en Paz.

Resignación pronta a tu familia, te recordaremos siempre.

Sin duda Marifer es un símbolo de Unidad de los Monclovenses.