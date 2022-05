PARECE QUE ES TAREA

El que parece tiene tarea de estarle chinaneando la vida al gerente general del SIMAS Eduardo Campos Villarreal es el alcalde de Ciudad Frontera Roberto Piña quien asegura está financiando desde hace meses "lumbritas" en contra del funcionario.

Y es que aseguran gente que le sabe al teje y maneje de la grilla el pleito del alcalde de la ciudad del riel y el mero mero del SIMAS es más evidente pues la primera autoridad Fronterense ha dicho a propios y extraños que no apoya acciones de esa oficina.

Lo peor del caso es que aseguran subió a ese tren del meme a su familia, es decir a uno de sus hermanos quién dicen administra un perfil en la red social Facebook donde le tiran con todo, lo que se llama todo a Campos Villarreal

Incluso esa misma página llena de pocos personajes pero puro Fronterense está llamando a una protesta en las afueras de esas oficinas en Monclova hoy por la mañana, la consigna es desestabilizar el sistema, a su gerente y poder meterle mano a dicha dependencia, bueno no precisamente a toda la dependencia si no a la oficina donde se administran los recursos, los billetes pues.

Este tipo de guerras pueriles lo único que hacen es que la gente saque el cobre y sepan de lo ambiciosos que son.

UNAS CLASES

Lo que debería de hacer el gerente general del SIMAS es darles a todos una buena cátedra de como se administran los sistemas, que hoy SIMAS a diferencia de otros años está trabajando con buenos números y una excelente administración.

De igual forma hacerles entender que la poca distribución del vital elemento no es privativa de esta zona si no que es un conflicto mundial pues existe y más en estás temporadas una evidente escasez del vital elemento.

Habría que enseñarles con peras y manzanas que la red de distribución que tiene Monclova y Ciudad es ya muy obsoleta y que para renovarla y hacerle mucho más eficiente tendrían que invertir no decenas de millones de pesos, Nooo son Miles de millones en este proyecto que por supuesto no se hará se golpe y porrazo ni menos en la brevedad, pero bueno hacerlos entender sería caso o cosa imposible y creamelo hoy más que nunca aunque sectorizada y con presión baja en Monclova tenemos agua y no como estados como Nuevo León en dónde la situación es completamente caótica.

APOYA MARS A TRABAJADORES ACCIDENTADOS

El Gobierno de Coahuila, mediante la Secretaría del Trabajo, se encuentra apoyando a la familia del trabajador fallecido en el accidente de la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar, con acompañamiento y asesoría legal laboral, aun cuando el caso corresponde a la competencia exclusiva de la Federación.

El pasado 16 de mayo, 3 silos de la empresa agroalimentaria que almacenaban maíz granulado colapsaron, ocasionando lesiones a dos personas y el lamentable fallecimiento de un trabajador de la misma empresa.

Desde el conocimiento del accidente, la Secretaría del Trabajo ha mantenido comunicación constante con las autoridades municipales de Torreón, con el objetivo de realizar las acciones necesarias que ayuden a la familia de "Édgar N".

Además mencionaron que los representantes legales de la empresa confirmaron que se harán cargo de los gastos funerarios, médicos y los que resulten derivado de los daños provocados por el colapso de los silos.

Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo de Coahuila, mencionó que el Procurador del Trabajo, Ricardo Frausto Ruiz, ya se acercó con los familiares de Édgar para brindar asesoría legal en materia laboral, tal como se ha realizado en otros casos de accidentes en empresas que son competencia exclusiva de la Federación.

"Aun cuando el Artículo 123 de la Constitución y la misma Ley Federal del Trabajo son muy claras al hacer exclusivo de la Federación esta industria, nosotros estamos muy al pendiente de lo que ocurre en Coahuila en materia laboral; además es una instrucción del Gobernador estar cerca de las familias para apoyarlos en todo lo que podamos", señaló Zogbi Castro.