Quien está demostrando que está hecha con toda la mano es la candidata del PRI, PRD y UDC a la alcaldía de Ciudad Frontera Sari Pérez Cantú quien a pesar de que en los intensos recorridos, calle por calle y colonia por colonia la llevo a tener un ligero esguince en su pie derecho lo cual no es impedimento para bajar la guardia.

La aspirante a la alcaldía así con pasito "tun tun" se llena de fuerzas que le ofrecen los ciudadanos con el buen recibimiento en sus hogares y saludos y promesas de apoyo sinceros y cordiales y no le afloja el paso, al contrario de sol a sol se le ve en todas las colonias de la rielera ciudad.

Al lado de ella siempre se ve a Perlita Ríos y Yazmin Asís quienes parecen las "Flans" aunque el sol les ha dejado una piel morenita y tostada pero al igual que Sari no se rajan y dejan bastante suela en todos los recorridos diarios .

La verdad sea dicha Sari ha callado muchas bocas pues a pesar de que había dudas en la selección de su candidatura ella ha hecho que todo el priismo se iba en su entorno y la mayoría de los Fronterenses le han estado un apoyo poco antes visto, lo cual es muy buen augurio.

Si bien es cierto en su planilla están aglutinados la mayor parte de los liderazgos políticos no hay que desestimar la confianza que una mujer de palabra y porte de respeto que representa Sari es factor para que los Fronterenses le brinden el apoyo sincero como hasta hoy con lo cual no dudamos que sus pretensiones lleguen a buen puerto, PAL baile vamos...

ALINEADOS

Quien sigue cosechando éxitos es el candidato del PRI, PRD y UDC a la alcaldía de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien cada que pisa las diferentes colonias de la localidad sigue demostrando que la ciudadanía tiene ya mas que definido por quien va votar.

Y es que por ejemplo el fin de semana se dio el tiempo suficiente para recorrer una gran parte de la colonia Leandro Valle al sur y toda la colonia Elsa Hernández en dónde se dio cuenta de que la gente lo recibe con gusto además de comprometerse con su proyecto.

Es cierto, hay casas en dónde se declaran abiertamente panistas y que apoyarán el proyecto de Morena, son embargo son contados y la gran mayoría lo recién con atenciones y compromisos hacia su proyecto.

Carlos Villarreal ha estado demostrando no solo capacidad de organización con su equipo de trabajo si no que además una excelente coordinación pues mientras el camina y camina por las colonias de la ciudad ofreciendo su proyecto a los los Monclovenses sus candidatos a Regidores hacen por separado sus campañas sin candidato y créanmelo he sido testigo de como las personas de organizan para apoyar el proyecto Carlos Villarreal.

CONTINUA MARIO DAVILA SU CAMPAÑA

El Dr. Mario Dávila Delgado, candidato del PAN a la presidencia municipal de Monclova, lleva a cabo una campaña sólida y comprometida con las necesidades de la comunidad; durante los últimos dos años, Dávila Delgado se ha enfocado en áreas históricamente desatendidas de la ciudad, mostrando una clara comprensión de las urgencias de los ciudadanos y una visión precisa para abordar y solucionar la falta de obras y servicios básicos.

Los monclovenses han sido testigos de cómo Mario Dávila, candidato del PAN, ha trabajado para solucionar las deficiencias que había cuando tomó las riendas del municipio, estas deficiencias se reflejaban en falta de infraestructura para agua potable, drenaje, pavimentación y electrificación en zonas que llevaban años sin recibir la atención adecuada.

Y aunque el trabajo aún no termina, la atención que ha puesto Mario Dávila para llevar las obras y servicios que tanto necesitaban, ha permitido que ahora miles de monclovenses disfruten de un mejor estilo de vida.

El candidato panista, Mario Dávila, se ha ganado la confianza de los ciudadanos gracias a la atención que ha puesto a las peticiones de los ciudadanos durante el tiempo que lleva la actual administración municipal, demostrando su compromiso para cambiar las condiciones de una ciudad que durante mucho tiempo se mantuvo en el atraso, consecuencia de círculos viciosos que impedían su progreso.

Ahora los esfuerzos realizados por Mario Dávila han permitido que Monclova este encarrilada en el camino correcto gracias a la mejora que se ha registrado en infraestructura y programas sociales; si bien no es posible atender el cien por ciento las necesidades de la ciudad en poco tiempo, se lograra elevar el nivel de vida en lo que resta de esta administración y en los siguientes tres años de gobierno municipal, lo que podrá lograrse con el apoyo de los ciudadanos.