PONE EL EJEMPLO

La que ayer en sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Monclova se voló la barda, es decir se anotó Home Run con casa llena fue regidora "chikia" emanada del Revolucionario Institucional nos referimos a Valentina Aranda.

La joven regidora tricolor puso el cascabel al gato al ser históricamente la primer edil que con la mano en la cintura, la frente en alto y con la Certeza de cumplirle a la ciudadanía Moclovense puso sobre la mesa un proyecto de trabajo con el cual pretende poner en funciones.

Su plan rector va desde mas cercanía con los ciudadanos, que el ayuntamiento sea quien vaya a buscar la problemática social y no esperar a que lleguen al edificio de Presidencia.

La labor social es imprescindible en el proyecto que presentó el cual dice esta destinado a que los ciudadanos aprendan a colaborar con sus autoridades y que se presinda con el asistenciaismo.

Destacó que Salud, seguridad son temas muy preocupantes en la sociedad mismos que deben ser parte de las obligaciones de las Autoridades de todos los niveles.

La regidora Chikia, sabe de lo que habla pues desde niña ha tenido el ejemplo de sus padres que se han reforzado en educar a sus hijos con grandes valores Sociales.

Y crenlo le puso el cascabel al Gato pues muchos de sus colegas regidores no cabían de la vergüenza pues nadie de los ahi presentes cuenta con algún plan o proyecto de actividades.

TODO DA VUELTAS

El que dicen se retorcía con molestia el bigote y no dejaba de decir: "todo da vueltas, todo da vueltas" fue el magnate Monclovense Ricardo Saldivar quien dicen recibió el desprecio del secretario Manolo Jiménez Salinas.

Cuentan que Saldivar quién quieb habia sido invitado al evento en donde año con año entrega los Premios Astros a lo mejor del deporte regional.

El Club Astros que preside Saldivar Vaquera y cronistas deportivos llevaron a cabo dicho evento que reúne a la crema y nata del ambiente deportivo y que siempre ha sido un magistral evento.

Se dice que en esta edición el invitado de honor era nada mas que el ex alcalde de Saltillo Manolo Jiménez quien confirmó en tiempo y forma su presencia, sin embargo no llego.

Cuentan que sin decir: "agua va" Saldivar y sus cientos de invitados se quedaron vestidos y alborotados.

La molestia era mas que evidente por parte de Saldivar Vaquera y mas cuando se entero que personas cercanas a Manolo fueron quienes le recomendaron no asistir "y no hacerle el caldo gordo", y esto créanme fue mala estrategia, pues todos sabemos que por las buenas hay gente no te ayuda mucho, pero por las malas son Especialistas en jugar en contra.... Tiempo al tiempo.

EXPONE MANOLO EXPERIENCIAS MUNICIPALES EN FORO DE HARVARD

En su carácter de ex alcalde de Saltillo, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó como panelista en la quinta edición de la conferencia virtual "Ciudades en México: Transformando desde lo local" organizada por estudiantes mexicanos y mexicanas de la Universidad de Harvard para exponer el modelo que logró posicionar a Saltillo en primeros lugares nacionales durante su administración.

En su participación, Manolo Jiménez recordó las principales acciones que desarrolló al frente de la capital coahuilense a través de ejes de acción que permitieron ciudadanizar su gobierno, cerrar con la calificación más alta en transparencia y con finanzas sanas y sostenibles, crear la ruta turística Vinos y Dinos que se encuentra entre las mejores cuatro del país y colocarse entre los primeros lugares nacionales en materia de seguridad, competitividad y calidad de vida, entre otras.

"Participamos en la 5ta edición de la Mexico Conference 2022, organizada por mexican@s que estudian en la Universidad de Harvard.