POR DONDE PASA LA SUEGRA

El que mucho le aprendió al PRI partido al que le juraba amor eterno es Martín Jiménez quien salió bueno para las fotos pero pésimo para cumplir con sus funciones.

Jimenez quien cobra como jefe de limpieza del Ayuntamiento de Monclova ayer estaba prácticamente siendo "cazado" por colonos del populoso sector de Colinas de Santiago quienes pretendían mínimo darle unos bien merecidos zapes.

Es que cuentan que el mentado funcionario Municipal se la pasa de lo lindo como modelo en pasarela en la Avenida principal de esa colonia presumiendo su chaleco de empleado y rodeado de 10 personas que conforman una cuadrilla.

El asunto es que los colonos aseguran que el tal Martín Jiménez no sale de la misma area desde hace unos días y el resto de la colonia sigue inundada de basura.

Un comité de colonos se ha conformado en ese sector y será pronto cuando lo busquen y le exijan ponerse a trabajar o de lo contrario llevarán los botes de basura y los dejaran fuera de las oficinas del alcalde Mario Dávila.

LOS 5 CHIFLADOS

Para nadie en la Capital del Pais pasa inadvertido el grupo de Diputados Federales de Coahuila quienes se han ganado e mote de los 5 chiflados.

Y es que me cuentan que lo único que les falta a los diputados federales es vestirse igual y caminar agarrados de la mano

Los legisladores, excepto Jericó Abramo quien presume de presidir una comisión, los demas se siguen paseando por la Ciudad de México sin saber a ciencia cierta algún logro obtenido en estos meses.

Cuentan que los 5 chiflados, almuerzan, comen y cenan juntos, salen de San Lazaro casi agarrados de la mano y suben al mismo auto sardina pues dicen actúan cual indios fuereños recién llegados a la capital......que Oso.

BUENA PROMOCIÓN

Quien sigue haciendo bien su tarea como director de Leyes en máxima casa de estudios de Coahuila es Alfonso Yañez Arreola.

El mandamas de. Derecho de Universidad Autónoma de Coahuila lanzo ayer un video sobre el ser y quehacer de la carrera de derecho en donde los actores son los mismos alumnos y la verdad sea dicha le quedo pero excelente.

Yañez Arreola ha sido desde sus trincheras del sector público un convencido de la integración del sector juvenil en todas las áreas y asi lo ha demostrado.

Hoy al frente de esa carrera la coloca como una de las dinámicas y además sigue poniendo en punta de lanza no sólo su talento si no que muy en alto el nombre la UA de C