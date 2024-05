Primero la prudencia

Aunque el gasto estaba hecho pues ese tipo de eventos causan demasiadas erogaciones económicas tanto Claudia Garza del Toro candidata de Morena y Carlos Villarreal Pérez del PRI quienes buscan la alcaldía de Monclova tuvieron que hacer de tripas, corazón.

Es que ambos políticos tenían ya todo preparado con grupos musicales y Miles de personas que estaban ya en los eventos y ándale que el Dios Tlaloc por fin volteo a Monclova y mando la lluvia.

Pero no fue solo eso, fue primero una fuertes vientos cargada con tierra y posteriormente un aguacero que aunque no fue torrencial si fue lo suficiente para tomar la determinación de suspender lo ya programado.

Así que poco a poco los encargados de luces, sonido y pantallas gigantes tuvieron que acordonar las áreas y pedirle a los presentes alejarse de esas zonas y desarticular todo lo que ya tenían listo.

Chicos de Barrio quienes amenizarian el evento con Garza del Toro y Sonido Mazter con el priísta Carlos Villarreal se quedaron en sus respectivos camiones que sirven de camerinos y no bajaron.

La gente que abarrotaba los lugares poco a poco ante la tormenta empezaron a abandonar el lugar y en manos lugares se tuvo que tomar la determinación de suspender ya que se temia que la tormenta pudiera provocar algún accidente entre los asistentes

Y su que pudo hacer resistencia en algún lugar a no suspender, en lo particular ambos personajes tuvieron la mejor decisión de usar la prudencia y no permitir que algún percance hubiera permitido que tuviera alcances peores, al final la razon se impuso y jugaron con inteligencia.

LLENEMOS LAS URNAS DE VOTOS:

JERICÓ ABRAMO

Para que exista un cambio verdadero en el país, en donde se genere equilibrio, tranquilidad y estabilidad, se requiere que más del 65 por ciento de los electores salgan a votar este 2 de junio, argumentó Jericó Abramo Masso.

En el penúltimo día de campaña por el Distrito Cuatro de Saltillo, el candidato a Diputado Federal exhortó a las y los ciudadanos a que "llenemos las urnas de votos, sólo así recuperaremos la paz y el equilibrio".

"Necesitamos recuperar la Cámara de Diputados, para ello la gente tiene que salir a votar", enfatizó, "este día de las elecciones los invito a salir en familia y de manera honesta y consciente voten".

Abramo Masso quien desde que arrancó su campaña ha caminado cuadra por cuadra, manzana por manzana, se dice estar seguro de que la gente de su Distrito saldrá a votar.

"No hemos dejado de escuchar a nadie, hemos incluido a todas y a todos, y hemos construido junto con la gente una propuesta muy seria", expuso, "hay quienes pueden estar desinformados y nuestro deber es informarlos con gran nivel de responsabilidad, sin polarización, solamente con datos reales".

TIENE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN UAC NUEVA DIRECTOR

Ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Dr. Miguel Sánchez Maldonado tomó protesta como director para el periodo de gestión 2024-2027.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del plantel, donde asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionariado universitario, directores y directoras de las diversas Escuelas y Facultades de la US, comunidad estudiantil y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Durante el evento se dio a conocer que el proceso de elección se llevó a cabo el 16 de mayo pasado y los resultados fueron los siguientes: Dr. Miguel Sánchez Maldonado 247 votos a favor, por Nuevas Elecciones 20 votos y nulos 0.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, felicitó a Miguel Sánchez Maldonado por haber sido elegido como director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y le refrendó el respaldo de la administración central para llevar a buen término todos los proyectos que impulse, al tiempo que le expresó la gran responsabilidad de ser el primer director egresado del plantel, compromiso que está seguro cumplirá cabalmente, pues es una persona visionaria e innovadora.

Señaló que la sociedad tiene la necesidad de contar con grandes profesionistas en el área de las Ciencias de la Comunicación, para ejercer un periodismo ético y responsable ante el mal uso que algunas personas le dan a las tecnologías, "Hay que trabajar en equipo para llevar a la Universidad a que sea más consolidada, abierta al diálogo, para construir una mejor sociedad, un mejor país y un mejor Coahuila".