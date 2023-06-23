Se fortalece el comercio internacional entre coahuila y Eagle pass

La apertura de una ventana de conexión comercial entre Coahuila y Eagle Pass, Texas, representa un avance significativo en el desarrollo económico de ambas regiones, esto fortalece no solo a los lazos comerciales, también fortalece la relación bilateral, y genera nuevas oportunidades y beneficios para ambos territorios.

El alcalde de Monclova, Dr. Mario Dávila Delgado, fue parte de los funcionarios que representaron a Coahuila, junto con el Secretario de Economía Claudio Bress, el alcalde señaló que la conexión entre Coahuila y Eagle Pass a través de un nuevo puente internacional, que los conectará por carretera y vía ferroviaria, marca el inicio de una era de colaboración y crecimiento comercial.

Agregó que Coahuila es reconocido por su riqueza en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada, su potencial industrial y su ubicación estratégica, convirtiendo a Coahuila y Monclova, en un socio clave para Eagle Pass y el estado de Texas.

Durante la reunión bilateral, se llevaron a cabo varias ponencias y se hizo la presentación de lo que es Monclova, donde se destacaron las atracciones y oportunidades de inversión que se ofrece a los inversionistas.

A este evento bilateral, asistieron personalidades importantes como el Mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, la Secretaria de Gobierno de Texas, Jane Nelson, y Caroline Mays, Secretaria del Transporte en el Estado de Texas; mientras que por parte de Coahuila y México, asistieron el alcalde Mario Dávila, alcalde de Monclova, el Secretario de Economía, Claudio Bress y otras personas de importante nivel, tanto de Coahuila como de Estados Unidos y Texas.

MORENA DEJA EN EL OLVIDO

A 19 MIL TRABAJADORES DE AHMSA

Legisladores de Morena votaron en contra del punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgue prórrogas para el pago de los recibos de energía eléctrica de más de 19 mil trabajadores de AHMSA, propuesta que presentó el Diputado Federal, Jericó Abramo Masso.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador coahuilense presentó sus argumentos de manera clara y precisa, exhortando a la CFE brinde este apoyo ante la grave crisis económica que enfrentan las y los trabajadores de Altos Hornos de México.

“En Monclova, los trabajadores de AHMSA están pasando por una etapa difícil; tienen más de 4 semanas sin recibir un salario, por tal motivo solicito a todos los Grupos Parlamentarios que nos pongamos la camiseta y ayudemos a estas familias”, puntualizó en su exposición ante los legisladores, “la CFE sólo tiene que dar una instrucción a la oficina comercial de Monclova para que le prorroguen el pago de la energía eléctrica; las familias no quieren condonación, sino un apoyo de prórroga mientras se arregla su situación económica”.

Después de presentar sus argumentos, los legisladores de todos las ideologías partidistas analizaron y discutieron dicha propuesta, contando con 5 votos a favor y 7 en contra, estos últimos pertenecientes a Morena y de la Coalición Juntos Haremos Historia.

El Diputado Federal por Coahuila comentó de manera enérgica que seguirá trabajando, buscando siempre el acuerdo, con voluntad política y capacidad técnica por las y los ciudadanos de Coahuila.

INICIA UAC CURSOS DE VERANO

Como ya es tradición, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Deportes invita a la comunidad universitaria y público en general a participar en el Curso de Verano de Aerobics que se realizará del 3 al 28 de julio en la explanada de la Rectoría.

Esta actividad se realizará al aire libre, en horario de lunes a jueves de 20:00 a 21:00 horas y los viernes de 19:00 a 21 horas, por lo que se invita a las personas interesadas a asistir 15 minutos antes de la hora programada para realizar ejercicios de calentamiento.

Además, se recomienda traer bebida hidratante y toalla facial, así como registrar su asistencia con los organizadores; la Rectoría de la UAdeC se encuentra ubicada en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Salvador González Lobo, colonia República Oriente.

La instructora que abrirá el Curso de Aerobics será Brenda Flores González, las clases posteriores serán maestros de aerobics, zumba y acondicionamiento físico de gimnasios locales; esta actividad se desarrollará en un ambiente sano y seguro por lo cual es apto para todas las edades.