SI YA LO CONOCEN, PA QUÉ LO INVITAN.

Quien fiel a su estilo llegó a Coahuila a las exequias del fallecido ex Gobernador Eliseo Mendoza Berrueto el también ex mandatario Humberto Moreira Valdez quien pa variar un poco se le fue a la yugular a su hermano, también ex gobernador Rubén Moreira ybal ex presidente de México Felipe Calderón.

Moreira Valdez quien respetando la regla no escrita de que Ex Gobernador no habla del Gobernador fue tranquilo al referirse al actual mandatario Miguel Ángel Riquelme Solis a quien dijo respetar, pero hablo pestes de Rubén su hermano a quien dijo "yo puse como Gobernador".

El profesor aseguró y reconoció que el está muerto políticamente por órdenes del ex presidente Felipe Calderón por haberse negado a firmar un desplegado Nacional que rubricaron sus colegas Gobernadores de ese entonces dónde reconocían el triunfo de Felipe Calderón a lo cual el no estampó su firma.

"Después de ahí vino una guerra en mi contra y cuando fui presidente nacional del PRI Calderón pacto con Peñita (Nieto) su salida de ahí y después su persecución política.

En cuanto al PRI aseguro que el sigue siendo respetuoso de los procesos locales, y omite opiniones pues asegura ya no vive en Coahuila y ya no le compete hablar de este Estado.

NO LES IMPORTAN LOS ESTUDIANTES

Padres de Familia de los alumnos de la escuela secundaria número 29 de Estancias en Monclova denunciaron a directivos de ese plantel por operar un edificio en condiciones infrahumanas poniendo en riesgo al alumnado.

Los padres quienes amenazaron con hacer un paro a partir de mañana aseguran que no existe un solo salón con aire acondicionado mmm mucho menos clima artificial y la única oficina donde funcionan hasta 3 aparatos de ese tipo (minisplit) es la sala de juntas de maestros y la oficina del director las cuales están totalmente climatizadas.

De igual forma mencionaron que a falta de climas y con calores de más de 40 grados ha habido ya alumnos con golpes de calor, aunado a que no existen tomas de agua pues están deterioradas y los baños aseguran están descompuestos y sin asear

Los padres de familia quejosos aseguran que han tratado de hablar con directivos del plantel sin embargo aseguran que no les han recibido argumentando que esos problemas competen al Gobierno del Estado y no a ellos.

ENTREGA MARS OBRAS EN LA CARBONIFERA

En gira de trabajo por este municipio, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró obras de pavimentación, además de entregar becas y poner en marcha la red de internet gratuito en la Plaza Principal "Benito Juárez".

Acompañado de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez, el Mandatario estatal entregó a las familias de Sabinas obras de pavimentación con inversión de 37.6 millones de pesos en 106 calles de las colonias Del Bosque, Las Vírgenes, López Buitrón, Gobernadores, Reinera, Flores Magón, Centenario, Sarabia, Guadalupe y El Consuelo.

Riquelme Solís mencionó que ha recorrido el estado para entregar obras como ésta, y que su Administración trabaja por acciones a favor de las familias coahuilenses.

Agregó que en Coahuila se viven tiempos de unidad, y agradeció el trabajo de los exalcaldes por "el granito de arena" que pusieron.

Expuso que el tiempo que queda del actual Gobierno estatal se trabaja con base en acciones firmes por desarrollar en cada parte de la entidad, pese a los recortes que se hicieron por la Federación, en el caso de hidrocarburos, y que se invierten recursos para que las familias puedan tener un servicio de agua.

Miguel Riquelme anunció a los sabinenses que en próximas fechas se realizará la perforación del pozo profundo en su municipio, que consiste en perforación a mil 200 metros de profundidad, ubicado al norponiente del área urbana, y en el cual se invertirán más de 30 millones de pesos.