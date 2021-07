Multipliquemos el bien

Una de las maneras de actuar de Dios con el hombre, y que llama positivamente la atención, es la "sobreabundancia". La ayuda incondicional y abundante es evidente. Vemos este fin de semana, como a Eliseo le son suficientes veinte panes para alimentar a cien hombres. Jesús, por su parte, en el Evangelio sacia el hambre de cinco mil personas con sólo cinco panes y dos peces y, además, "recogieron doce canastos llenos de trozos de pan y de lo que sobró del pescado". San Pablo acentúa como la unidad de la comunidad cristiana es fruto sobreabundante del pan eucarístico que llega a todos los cristianos en cualquier lugar donde se encuentren.

El pan que nos une. El pan es un factor de igualdad y de unión. Hay una gran variedad de pan, y cada lugar tiene sus formas propias de hacerlo, pero es pan para todos y lo es por igual. En la mesa del rico o del pobre, en la de un tunecino o en la de un colombiano, en la de un banquero o en la de un obrero hay siempre pan; ese pan que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pero en nuestro mundo actual, ¿no hay mesas, no hay manos sin pan? No debería haberlas, porque la sobreabundancia de pan es grande. Sin embargo, las hay.

¿Quién de nosotros no tiene en su recuerdo esos ojos grandes, como dos hogazas, de niños hambrientos que imploran clemencia, que suspiran por un pedazo de pan? ¿Será posible que el pan que nos une se convierta en el pan que nos separa? El pan que nos une es sobre todo el pan eucarístico: el Cuerpo de Cristo. Ese pan maravilloso que evidencia en la historia la sobreabundancia del amor de Jesús hacia los que creen en Él. Ese pan se nos ofrece a todos los creyentes, día a día, semana tras semana, en la misma mesa: el altar del sacrificio redentor. Siempre existirá este dilema: ¿por qué los hombres, tan hambrientos de lo espiritual, no se acercan con más frecuencia a ese "Pan divino", que los puede saciar?

La sobreabundancia del pan es "memoria" de los prodigios realizados por Dios con los israelitas durante los cuarenta años de peregrinación por el desierto en que les dio a comer el maná, "pan de ángeles". Es necesario recordar, para agradecer, para estar seguros que Dios sigue obrando prodigios también entre nosotros, dándonos el pan de su Palabra y de su Eucaristía. Pero además de recordar hay que esperar. Esperar que Dios lleve a cabo maravillas aún mejores. Después del éxodo de Egipto, Moisés inaugura la pascua judía, Jesús inaugura la pascua cristiana, prefigurada en la multiplicación de los panes. El monte Sinaí es reemplazado por el monte al que Jesús se retira a orar. A los israelitas el mar les abrió un camino para que lo atravesaran, Jesús camina en la noche sobre la obscuridad para darnos su luz, una luz que nos sostiene en estos tiempos de pandemia. Que multiplica lo bueno en medio del ambiente tóxico que vivimos.

Siguiendo el ejemplo de Jesús, no podemos vivir en estos tiempos de pandemia insensiblemente. No tengamos un corazón de piedra, así como Jesús y Eliseo compartieron el Pan, como Pablo compartió la Palababra, salamos a compartir en nuestro entorno. Comparte tu fe, comparte el amor de Dios, comparte esperanza, comparte lo que puedas con los demás. Estemos atentos, una de las tentaciones del diablo es que consideremos que nuestro esfuerzo es insignificante ante lo caótico y abrumador de los problemas de estos tiempos. No esperemos a estar libres de problemas para ayudar a los demás, el vivir esperando tener todo en orden sin hacer nada, no es evangélico. Como decía la Madre Teresa: una gota de agua hace más grande el océano. Ánimo, un gesto positivo, una ayuda e incluso una llamada de atención para bien a algún necio, hace diferente este tiempo de pandemia. "Multipliquemos el bien".

Santa María Inmaculada, de la Dulce Espera, Ruega por nosotros.

P NOEL LOZANO: Sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey. www.padrenoel.com; www.facebook.com/padrelozano; padrenoel@padrenoel.com.mx; @pnoellozano