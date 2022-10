5 MINUTOS DE GRILLA.

EN MI QUEHACER COTIDIANO, siempre he procurado ser objetivo y claro, aunque algunos que me dispensan su atención quisieran que fuera su portavoz. OBVIO QUE NO SOY MONEDITA DE ORO, a pesar de que en más de 5 lustros he mantenido una línea con claros objetivos de critica sana, reflexión y también de reconocimiento.



LO QUE ME HA PERMITIDO LLEGAR A MILES DE PERSONAS, en las distintas plataformas donde se publican mis comentarios, día tras día, desde hace más de 26 años.

NO PUEDO TENER CONTENTOS A TODOS los que me dispensan su atención, pues son miles y de diferentes, preferencias políticas, a todos muchas gracias por estar al pendiente de mis comentarios y mientras el creador del universo no disponga otra cosa, seguiré en esta trinchera.

Hasta la próxima.