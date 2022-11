5 MINUTOS DE GRILLA.

EN LA PASADA ELECCION, DE COAHUILA, el abstencionismo estuvo presente, pues hay mucha apatía por salir a votar en las elecciones, por ello, es necesario promover este deber cívico entre la población.



LOS COAHUILENSES, seremos convocados a cumplir, esta obligación ciudadana el próximo 4 de junio, cita importante donde renovaremos el poder ejecutivo y el legislativo.

PARA ELLO, TENDREMOS OPCIONES, para decidir el destino de nuestro estado, no caigamos en los mismos errores como dice la canción de José Alfredo (ABSTENERNOS DE SUFRAGAR) razonemos nuestro voto y en absoluta libertad manifestemos nuestra voluntad.

AMABLE LECTOR, asista a votar por quien usted quiera, pero no se quede sin cumplir con esta responsabilidad ciudadana, porque si no lo hace, después no se queje, hay tiempo para pensar con calma, lo que más conviene para todos.

Hasta la próxima.