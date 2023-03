5 MINUTOS DE GRILLA.

LAS REDES SOCIALES, ES LO DE MODA PARA COMUNICARSE, solo que hay que tener cuidado porque circulan algunas mentiras x lo que no todo lo que se dice es verídico.

LA MEJOR PRUEBA DE ELLO, son los remedios que dicen curan todos los males como la diabetes y la próstata, algo que no es creíble porque no tienen fundamento tales informaciones. HOY DIA, RECORRE EL CIBERESPACIO, información para los pensionados del seguro, donde se les informa que deben acudir a actualizar sus datos, si no lo hacen se les suspenderá el pago de su pensión en el mes de abril.

EN UN BOLETIN COMUNICACION SOCIAL DEL IMSS, dio a conocer ayer, que nada de esto es cierto, que los pensionados del seguro social tienen asegurado el dinero cada mes, que no necesitan hacer ningún trámite. Como lo dicen en el Facebook. Hasta la próxima.