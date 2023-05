5 MINUTOS DE GRILLA.

LA MEZCOLANZA POLITICA, orquestada desde las cúpulas de los partidos que van en coalición, para la elección a gobernador de Coahuila, se pasaron por el arco del triunfo, doctrinas y principios.

PARA ESTE EXPERIMENTO POLITICO, dejaron muy claro que no les importa la opinión de su militancia, por ello muchos manifestaron en tiempo y forma su negativa. LO QUE NO LES IMPORTO A LAS DIRIGENCIAS, pues no escucharon el sentir de sus bases que nunca estuvieron de acuerdo con esa coalición.

TODAVIA, MUCHOS RECUERDAN LO QUE HACE 6 AÑOS SUCEDIÓ, cuando acusaban de fraude a sus adversarios, con quienes hoy, van tomados de la mano, ¿POR QUIEN VOTARAN, LOS QUE TIENEN CONVICCION Y VERGUENZA POLITICA? P.D. LAS DIRIGENCIAS, CAMBIARON AMBICION, POR CONVICCION.

