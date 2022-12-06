FUERA DE CONTRATO

La verdad lamentable la situación que presenta Altos Hornos de México, eso ocasiona que la economía regional siga a la baja, tomando en cuenta que de una u otra forma todos giran alrededor de las actividades de la siderúrgica, se espera un fin de año muy pesado, sobre todo con la noticia de ayer, que dice.

Trabajadores que laboran en diversas minas en donde el titular del Contrato Colectivo de Trabajo es el Senador Napoleón Gómez Urrutia, también recibirán el pago del aguinaldo hasta el 15 de diciembre, esas empresas también son administradas por el Grupo Acerero del Norte.

De acuerdo a información que la tarde de ayer empezó a circular de manera oficial la empresa notificó a la dirigencia sindical que será hasta el 15 de diciembre cuando entregue esa prestación a todo el personal sindicalizado por lo tanto también abarca las minas en donde el titular del CCT es el Senado Gómez Urrutia.

Y ante la ola de reacciones es importante que los trabajadores tengan información que no solo de retrasó la entrega de la prestación a los sindicalizados de las dos plantas de Altos Hornos de México, incluye las Minas como la del Cerro del Mercado y Pachuca Real de Monte, entre otras.

Después de conocer la noticia hubo trabajadores que acusaban a la dirigencia sindical de no hacer nada para conseguir que la prestación se entregue d acuerdo al compromiso y en su desesperación mal fundada alcanzaban a manejar que necesitaban otro sindicato, sin tomar en cuenta que las secciones Napistas también fueron incluidas.

Además la fecha se encuentra dentro de lo establecido en la Ley Federal de Trabajo que establece como fecha límite para la entrega de la prestación el 29 de este mes de diciembre, es decir lo programado se encuentra dentro del plazo legal y no hay razón para pensar otra cosas.

“Ni modo a esperar, todos sabemos las condiciones que presenta AHMSA, es falso que solo a los obreros de las dos plantas se les alargó el pago de la prestación, la medida incluye todas las empresas que forman el Grupo Acerero del Norte, y no hay para que protestar” coincidieron obreros.

Y hay razón, no porque tratar de sacar ventaja, es cierto cuando se les pega en el bolsillo a los trabajadores siempre hay reacciones, pero hay que tomar en cuenta aunque no hay producción se conservan las fuentes de trabajo, como tomaría la sociedad la noticia de que AHMSA cierra? Ojala y ayude a reflexionar.

Por otro lado, una buena, en cumplimiento a los acuerdos obtenidos en la revisión contractual realizada en agosto del actual 2022, la dirección de Recursos Humanos de Maxión informó sobre la entrega de la despensa navideña de 300 pesos que subirá a 700 con los 400 adicionales por la suspensión de la tradicional posada.

Lo anterior debido al cumplimiento de las normas y lineamientos de salud del Gobierno Federal hechas por la pandemia sanitaria (Covid), es preferible apoyar a los obreros en cosas que sirvan en el hogar, para que tengan buena noche buena, además sin hacer gastos extras por el respaldo.

Los trabajadores recibirán dicho beneficio por la cantidad de 700 pesos en su cuenta individual pagadera en la semana 50 mediante la tarjeta electrónica de la despensa normal el próximo 15 de diciembre.

Aunado a lo anterior, la empresa informó sobre el cumplimiento de pago del ahorro generado en el periodo de agosto a diciembre que será entregado el próximo viernes 27 de diciembre.

La dirección de RH informó también que por disposiciones de carácter fiscal el ciclo del fondo de ahorro será ahora del primero de enero al 31 de diciembre del próximo año y estará cubierto en dos partes, la primera al concluir el primer semestre del año próximo y la segunda al concluir el mes de diciembre.

De esta forma la empresa seguirá apegada a las normas oficiales y a los acuerdos de la revisión contractual entre Sindicato y empresa en beneficio de sus trabajadores.

Nos leemos mañana.