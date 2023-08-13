FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco inquieta, se acumulan 15 se semanas sin que trabajadores y empleados de confianza de AHMSA reciban su salario y prestaciones, la angustia social crece un aspecto positivo es que poco a poco ceden los reclamos ahora hay oración.

Al menos en redes sociales se observa como en Hércules, la gente se hincó para pedir a Dios por el rescate de AHMSA, con fe y devoción unieron sus oraciones con la esperanza bien firme, ojalá y así se mantengan, dejar atrás insultos y agresiones y buscar culpables confiar en Dios que esto termina.

Hay que ver otro aspecto y es que esto que se vive en una lectura de vida, aprendizaje porque en realidad estaba muy divididos hasta agresiones e intentos de suicidio se presentaron, nadie podía imaginar que un día la empresa estuviera en las condiciones actuales paralizada por completo.

Pese a todo hay esperanza de que esto se levante y empiece a funcionar, aunque sea de manera paulatina pero que lo haga y los trabajadores entender que AHMSA no puede ser botín de nadie, en cierta forma eso fue lo que pasó, lo que dejó a la empresa en las condiciones actuales.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este reflexión la verdad acertada sobre todo para quienes nos encontramos en el atardecer de nuestras vidas y para los muchachos que en ocasiones van por el mundo sin analizar que un día serán personas grandes, adelante con la lectura.

Cuentan que una pequeña, bien perfumada y orgullosa anciana de 85 años, completamente vestida cada mañana a las 8 horas en punto, con su cabello arreglado a la moda y el maquillaje perfectamente arreglado, se mudaba a un asilo. Su esposo de 88 años había muerto recientemente, lo que motivó la mudanza.

Después de esperar varias horas pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió con dulzura cuando se le dijo que su cuarto ya estaba listo. Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le di una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana.

– Me encanta…- afirmó con el entusiasmo de un niño de 8 años al que le acaban de regalar una nueva mascota. – Señora Ana, no ha visto aun el cuarto… espere.

– No importa – respondió -. La felicidad es algo que decides con el tiempo. Si me gusta o no mi cuarto no depende de cómo estén arreglados los muebles.

Depende de cómo arregle mi mente. Ya decidí que me gusta. Es una decisión que hago cada mañana cuando me levanto. Tengo la elección: puedo pasar el día en la cama repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir de la cama y estar agradecida por las partes del cuerpo que sí funcionan.

Estimados lectores recuerden que cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, viviré cada nuevo día con los recuerdos felices. ¿Cuál es la actitud que tienes en tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Cuál es la decisión que haces cada mañana cuando vas a trabajar?

Vivir intensamente con valentía, coraje y pasión por que hacemos es el compromiso que tenemos todos los días de nuestra, saber enfrentar adversidades y sobre todo superar los obstáculos es por lo que siempre debemos de estar preparados siempre de la mano de Dios.

Mi pregunta es ¿Cuáles pasos vas a dar esta semana para mejorar tu actitud? “Tú eliges como vas a vivir el resto de tus días. Una buena actitud te llevará siempre a mejores lugares.” Por eso mi recomendación es que siempre tengan una buena actitud pero sobre todo nunca olvidarse de Dios.